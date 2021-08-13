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P聯盟／感謝恩師許時清鼓勵　昔日MVP加盟新北國王

▲新北國王籃球隊宣佈27歲前鋒楊興治加盟。（圖／新北國王提供）
▲新北國王籃球隊宣佈27歲前鋒楊興治加盟。（圖／新北國王提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-13 14:10:21

新北國王籃球隊今（13）日宣佈簽下昔日HBL決賽MVP楊興治。因傷離開球場一年，楊興治形容自己的歷程有如漫畫《灌籃高手》裡的「三井壽」，始終沒有放棄籃球，並在昔日南山高中恩師許時清教練，如「安西教練」般的鼓勵與刺激下，決心回到球場，準備再次證明自己。

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現年27歲的楊興治學生時期就備受期待，100學年度HBL帶領南山高中奪冠並獲得決賽MVP殊榮，大學時期在亞洲名校邀請賽幫助台灣師範大學奪冠，也獲選賽會MVP。在2015年第13季SBL選秀大年上，首輪被臺北富邦勇士相中而開啟生涯，日後也曾代表中華白隊出戰威廉瓊斯盃邀請賽，直到2020年因傷暫離球場，返鄉協助家裡經營居酒屋。

「我很不甘心自己什麼都沒留下就離開球場，所以一直都保持著訓練，也自費找體能教練跟訓練師協助，短短3個月的高強度訓練減了16公斤，一切努力就為了重返賽場。」楊興治說道，「這段期間除了要感謝家人的支持，還有許時清教練不斷的鼓勵，他就像是我的『安西教練』，是他讓我下定決心回到球場。」

▲新北國王籃球隊宣佈27歲前鋒楊興治加盟。（圖／新北國王提供）
▲新北國王籃球隊宣佈27歲前鋒楊興治加盟。（圖／新北國王提供）

新北國王總經理毛加恩表示，球員時期球隊跟南山高中合作密切，很早就注意到楊興治的潛力，這一年來也看見他為重返球場做的種種努力，經過一年的休養與訓練，相信楊興治已經準備好了，是時候讓他回到球場兌現天賦。

楊興治表示，很高興能夠加盟新北國王，在高中之後再次為新北市而戰意義重大。一路上受到許多人包含經紀公司的幫助，也要感謝球隊的信任，必定會把握這機會，用成績來證明自己的實力，不辜負所有人的期待。

▲新北國王籃球隊宣佈27歲前鋒楊興治加盟。（圖／新北國王提供）
▲新北國王籃球隊宣佈27歲前鋒楊興治加盟。（圖／新北國王提供）

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