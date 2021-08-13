中市消防車老舊不足　議員：不要讓火神流淚

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賴佳微指出，火神的眼淚這部劇，講述辛苦的第一線消防弟兄，全心奉獻自我，甚至犧牲自己生活、犧牲自己陪伴家庭的時間，來守護著民眾的生命安全。而台中消防員更是辛苦，去年就一直在替弟兄發聲，提到台中的消防員休假天數是六都末段班，基層人力不足，要求市府長官給予弟兄更大的支援。
賴佳微表示，台中消防弟兄還有遇到更大的困難在於裝備的安全性與不足，以救災最基本的消防車為例。根據消防署的數據指出，台中市的消防車總數是227台，根據直轄市縣市車輛及人力配置標準，台中的消防車最下限至少要223台，但台中的消防車數量僅大於基本配置量4台，與第一名的桃園多於基本配置的44台就差了近40 台、第二名的高雄也多了基本配置量30台，顯示地方政府重視消防員的決心有很大的落差。
賴佳微指出，台中消防車的總數不但不充足，竟然還是最老舊。根據去年全年統計直轄市逾15年消防車輛比例，新北5.8％、桃園9.1％、台南19.61%、高雄24.51%、台北30.04％，而台中市是最多的32.16%。尤其消防車更是消防車救災最重要的工具，過去甚至在台北就出現車輛過於老舊，導致車輛前傾，致使消防小隊長被輾斃的事故發生。而消防車過於老舊、妥善率不佳、保養不夠確實的時候，輕則拋錨，重責發生傷亡事故，甚至延誤到救災，這不是我們能夠忽視的問題。
賴佳微表示，身為警察出身的陳副市長，怎可以不關心台中消防弟兄的困境。桃園可以有這麼充足的消防車車輛，車輛的年輕度也是數一數二，他們的市府願意編列了大量預算給消防機關，充足弟兄設備，讓弟兄能夠保護自己，也能更有效率地守護市民。而我們的市府高層、消防局處的長官，在看完了火神的眼淚這部劇後，難道還要無動於衷，不加大預算支持力道來擦乾這些眼淚嗎？