COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市消防車老舊不足　議員：不要讓火神流淚

▲議員指出，台中市的消防車總數是六都中最不夠，甚至消防車是「老爺車」的比例也是六都最高(圖／柳榮俊攝2021.8.13)
▲議員指出，台中市的消防車總數是六都中最不夠，甚至消防車是「老爺車」的比例也是六都最高(圖／柳榮俊攝2021.8.13)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-13 14:20:19

不要讓火神再流眼淚！今(13)日民進黨市議員賴佳微、周永鴻、李天生、江肇國、蔡耀頡在議會質詢中指出，台中市的消防車總數是六都中最不夠，甚至消防車是「老爺車」的比例也是六都最高。議員指出，火神的眼淚這部寫實的戲劇才剛完結，民眾都相當關注這些消防弟兄的權益，但市府卻對台中市的消防裝備提升無動於衷，持續牛步。

我是廣告 請繼續往下閱讀

賴佳微指出，火神的眼淚這部劇，講述辛苦的第一線消防弟兄，全心奉獻自我，甚至犧牲自己生活、犧牲自己陪伴家庭的時間，來守護著民眾的生命安全。而台中消防員更是辛苦，去年就一直在替弟兄發聲，提到台中的消防員休假天數是六都末段班，基層人力不足，要求市府長官給予弟兄更大的支援。


賴佳微表示，台中消防弟兄還有遇到更大的困難在於裝備的安全性與不足，以救災最基本的消防車為例。根據消防署的數據指出，台中市的消防車總數是227台，根據直轄市縣市車輛及人力配置標準，台中的消防車最下限至少要223台，但台中的消防車數量僅大於基本配置量4台，與第一名的桃園多於基本配置的44台就差了近40 台、第二名的高雄也多了基本配置量30台，顯示地方政府重視消防員的決心有很大的落差。


賴佳微指出，台中消防車的總數不但不充足，竟然還是最老舊。根據去年全年統計直轄市逾15年消防車輛比例，新北5.8％、桃園9.1％、台南19.61%、高雄24.51%、台北30.04％，而台中市是最多的32.16%。尤其消防車更是消防車救災最重要的工具，過去甚至在台北就出現車輛過於老舊，導致車輛前傾，致使消防小隊長被輾斃的事故發生。而消防車過於老舊、妥善率不佳、保養不夠確實的時候，輕則拋錨，重責發生傷亡事故，甚至延誤到救災，這不是我們能夠忽視的問題。


賴佳微表示，身為警察出身的陳副市長，怎可以不關心台中消防弟兄的困境。桃園可以有這麼充足的消防車車輛，車輛的年輕度也是數一數二，他們的市府願意編列了大量預算給消防機關，充足弟兄設備，讓弟兄能夠保護自己，也能更有效率地守護市民。而我們的市府高層、消防局處的長官，在看完了火神的眼淚這部劇後，難道還要無動於衷，不加大預算支持力道來擦乾這些眼淚嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.3%26.7%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀