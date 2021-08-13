深夜飆車噪音民眾捉狂　議員：增加設備強力執法

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林祈烽說，近半年來，常在深夜接獲選民電話，指住家附近飆車族製造的噪音，吵到他們都無法睡覺，打1999市民專線或110報案電話後，警察局和環保局派員到場時，飆車族早已離開，根本無法有效的遏止這些可惡的行徑。
林祈烽表示，2年前市警局曾針對這些喜歡在深夜飆車和製造噪音的駕駛人，執行過「靜城專案」計畫，一個月內總共開罰1879件超速違規，也抓到128輛的噪音車輛，執行有效果，但有沒有長期在執行？市警局所擁有的科技照相取締超速和噪音的設備到底夠不夠用？
林祈烽指出，據他了解，台中市警局只有6套的科技照相取締超速和噪音的設備，環保局也編了600萬元預算，租用了8套的智慧感應照相取締噪音設備，全市一共才14套，對比全市29個行政區，一區連一套的設備都不夠，光西屯區幾個飆車熱點，設備就不敷使用；他要求市府要編列預算，多添購這種科技照相執法的設備，以遏止飆車和深夜製造噪音的歪風。
鄭功進也強調，希望市警局能在維護車友們合理合法的權益，以及廣大市民夜間安寧生活品質間取得平衡點，只有真正落實環保署「抓吵不抓改」的管制原則，才能真正達成社區共好的雙贏局面。
市警局交通大隊大隊長陳松寅則表示，靜城專案都有持續在執行，從今年1月起至8月初共執行15個場次，攔查到185輛汽機車，其中有68輛是不合格，已轉由環保局告發。
環保局長陳宏益說，這套智慧感應取締噪音設備真的很有效，不用人力攔查，機器晚上全時運作，環保局會想辦法增加經費，向中央爭取補助。副市長陳子敬也答應會配合議員的建議來辦理。