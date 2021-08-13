曾之喬《無神》談濕身戀　寒流淋雨冷到牙齒打顫

由《想見你》團隊製作的末日愛情影集《無神之地不下雨》，取材自阿美族泛靈神話所建構的原創架空世界觀，今（13日）釋出100秒片花，由曾之喬飾演的凡人「謝天娣」與「守護神」傅孟柏合組雨天CP，共譜一段刻骨銘心的末日人神戀，曾之喬表示這絕對是出道20幾年來拍過最多雨的一部戲，已算不出來淋了多少雨，其中一場戲她頂著寒流拍戲淋雨，全身抖到牙齒打顫，自虧：「誰叫我要愛上雨神呢。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-13 22:00:00
問及印象最深刻的下雨戲，「雨天CP」不約而同認為是片花中的十字路口大雨戲，傅孟柏表示：「因為在愛情的十字路口，殘酷糾結，有雨水和淚水交織。」這場戲拍攝時是在嚴峻低溫的冬天，曾之喬難忘：「冷到我全身抖到牙齒都發出『ㄎㄎㄎㄎ』那樣子的聲音。」她隨後補充，這也是拍戲以來看過最漂亮的灑雨戲，「畢竟出道了快要20年，拍過無數場的雨戲，我從來沒看過這麼平均、精緻、又浪漫漂亮的雨戲，後來去看了剪接，覺得整場戲非常地好看，不論是戲劇張力或畫面都非常漂亮，讓我覺得淋得值得了。」
曾之喬、傅孟柏在演出前和前雲門首席舞者邱怡文進行了姿態與肢體的訓練，劇中雨、風、雲、不一樣的大自然元素，融合在演員和角色身上，曾之喬更從來沒有想過自己的手指跟下腰的靈活度可以那麼大，她笑稱：「身為全片少數的人類，總還是要有一些強項，至於為什麼要練這麼大尺度？大家看片之後才會知道了。」曾之喬也透露自己最喜歡聽見下雨的聲音，「我非常喜歡聽到雨天的聲音，是我心目中最好聽的白噪音第一名，可能我有一點老靈魂嘛，雨聲讓我覺得非常地peace（平靜）、非常地幸福，外面下著雨，沒有淋在自己身上的時候，會更感謝自己的平安和幸福。」
《無神之地不下雨》由新銳導演洪子鵬與《想見你》金鐘編劇簡奇峯合作打造，鄭元暢、柯佳嬿友情演出。故事描述因環境問題而使眾神選擇不再祝福這片土地，隨著最後一場雨的到來，眾神紛紛離開祂們所眷戀的人間。片花中揭露了傅孟柏在曾之喬小時候就相遇了，並且成為她的守護神，然而長大後的曾之喬卻已不記得他是誰，其中的謎題得等待開播才能揭曉，而在片花的最後，傅孟柏霸氣告白：「我根本不在乎這個世界會變得怎樣，因為這個世界跟妳，我選擇妳。」似乎也預告著兩人的愛情將面臨各種「神」考驗，《無》劇預計下半年在愛奇藝國際站於全球191個國家地區播出。