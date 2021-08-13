疫情捲土重來高雄增2例確診　陳其邁強調無社區傳播風險

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陳其邁指出，今天新增個案顯示餐廳用餐與室內聚會玩桌遊感染風險高，未戴口罩玩桌遊時與指標個案近，顯示疫情流行期間未戴口罩在密閉空間內仍有高傳染風險，民眾仍需遵守防疫規定，在餐廳用餐沒有物理性隔版屏障，飛沫就有傳染風險，未遵守防疫規定市府會先勸導，若有群聚不戴口罩，未設隔版，就會開罰。
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎，今天新增2例本土確診個案，案15941為40多歲女性、案15946為40多歲男性，兩人都是在7月30日於案15804住家聚餐玩桌遊，8月1日被匡列為接觸者，同日前往醫院採檢，快篩及PCR都是陰性，入住防疫旅館居家隔離，8月12日解隔前到醫院採檢PCR是陽性確診，Ct值分別為24、24.8，至於8月1日至12日在防疫旅館居家隔離，無公共場所活動史。
根據衛生局共的資料顯示，案15941是本國籍40多歲女性，7月30日於全國案15804住家聚餐玩桌遊，8月1日匡列為接觸者，同日前往醫院採檢，快篩及PCR皆陰性，入住防疫旅館居家隔離，8月12日於解隔前至醫院採檢PCR，同日通知結果為陽性確診，Ct值24。8月1日至12日於防疫旅館居家隔離，無公共場所活動史。
至於，案15946本國籍40多歲男性，7月30日於全國案15804住家聚餐玩桌遊，8月1日匡列為接觸者，同日前往醫院採檢，快篩及PCR皆陰性，入住防疫旅館居家隔離，8月12日於解隔前至醫院採檢PCR，同日通知結果為陽性確診Ct值24.8，8月1日至8月12日於防疫旅館居家隔離，無公共場所活動史。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。