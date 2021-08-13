COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情捲土重來高雄增2例確診　陳其邁強調無社區傳播風險

▲高雄市今天新增共2例確診，這兩例都是台北某群聚感染造成的第四波感染，陳其邁表示，目前並沒有社區傳播風險。(圖／高市府提供)
▲高雄市今天新增共2例確診，這兩例都是台北某群聚感染造成的第四波感染，陳其邁表示，目前並沒有社區傳播風險。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高市報導

2021-08-13 17:23:53

高雄市今(13)日新增共2例本土病例，幸運的是這2例都是在解除居家隔離時採檢驗出。高雄市長陳其邁表示，這兩例都是台北某群聚感染造成的第四波感染，兩例都是居家隔離解隔離時採檢發現，目前並沒有社區傳播風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄今新增2例確診個案，高市府公布案15941、案15946疫調關聯圖。（圖／高市府提供）
▲高雄今新增2例確診個案，高市府公布案15941、案15946疫調關聯圖。（圖／高市府提供）

▲高市府案15941、案15946等個案指標個案發病及活動史。（圖／高市府提供）
▲高市府案15941、案15946等個案指標個案發病及活動史。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，今天新增個案顯示餐廳用餐與室內聚會玩桌遊感染風險高，未戴口罩玩桌遊時與指標個案近，顯示疫情流行期間未戴口罩在密閉空間內仍有高傳染風險，民眾仍需遵守防疫規定，在餐廳用餐沒有物理性隔版屏障，飛沫就有傳染風險，未遵守防疫規定市府會先勸導，若有群聚不戴口罩，未設隔版，就會開罰。

▲案15941、案15946等指標個案桌遊位置圖。（圖／高市府提供）
▲案15941、案15946等指標個案桌遊位置圖。（圖／高市府提供）

▲案15941、案15946等指標個案桌遊位置圖。（圖／高市府提供）
▲案15941、案15946等指標個案桌遊位置圖。（圖／高市府提供）
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎，今天新增2例本土確診個案，案15941為40多歲女性、案15946為40多歲男性，兩人都是在7月30日於案15804住家聚餐玩桌遊，8月1日被匡列為接觸者，同日前往醫院採檢，快篩及PCR都是陰性，入住防疫旅館居家隔離，8月12日解隔前到醫院採檢PCR是陽性確診，Ct值分別為24、24.8，至於8月1日至12日在防疫旅館居家隔離，無公共場所活動史。

根據衛生局共的資料顯示，案15941是本國籍40多歲女性，7月30日於全國案15804住家聚餐玩桌遊，8月1日匡列為接觸者，同日前往醫院採檢，快篩及PCR皆陰性，入住防疫旅館居家隔離，8月12日於解隔前至醫院採檢PCR，同日通知結果為陽性確診，Ct值24。8月1日至12日於防疫旅館居家隔離，無公共場所活動史。

至於，案15946本國籍40多歲男性，7月30日於全國案15804住家聚餐玩桌遊，8月1日匡列為接觸者，同日前往醫院採檢，快篩及PCR皆陰性，入住防疫旅館居家隔離，8月12日於解隔前至醫院採檢PCR，同日通知結果為陽性確診Ct值24.8，8月1日至8月12日於防疫旅館居家隔離，無公共場所活動史。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.3%26.7%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀