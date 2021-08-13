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1年700人逃兵！男星加入「追緝」　揭發部隊霸凌事件

▲丁海寅（右）劇中飾演在部隊被欺負的菜鳥二等兵，加入「逃兵追緝組」幫抓逃兵。（圖／Netflix）
▲丁海寅（右）劇中飾演在部隊被欺負的菜鳥二等兵，加入「逃兵追緝組」幫抓逃兵。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-13 17:09:23

南韓相當重視兵役問題，根據報告顯示，平均1年就會抓到700名逃兵，當地為此組成「逃兵追緝組」，有實際抓逃兵經驗的漫畫家Kim Bo-tong（音譯：金普通），將經歷畫成漫畫而受到熱烈迴響，作品也被拍成電視劇《D.P 逃兵追緝令》，該劇找來丁海寅、具教煥主演，2人加入「逃兵追緝組」跑遍韓國南北抓逃兵，預告今（13日）正式曝光。 

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韓劇《D.P 逃兵追緝令》以「逃兵追緝組」為故事背景，由丁海寅飾演個性冷靜、從容，卻不懂融會貫通的菜鳥二等兵安俊浩，在無法適應軍隊生活的情況下，加入陌生的「逃兵追緝組」，他與具教煥飾演的辦案老鳥韓浩烈，一起執行抓逃兵任務，2人跑遍韓國南北，抽絲剝繭查出當事人逃兵的原因，並努力找到逃兵，平安將人帶回部隊。 

南韓民眾相當重視男性當兵與否，但根據當地國防部所統計的「2014～2018年6月30日逃離軍務發生現況」報告指出，五年半光陸軍就有1102名逃兵，其中九成皆為士兵，媒體也報導平均每年都有700名逃兵，可見韓國人當兵的潛在問題存在已久，韓國憲兵隊因此成立「逃兵追緝組」，簡稱D.P（Deserter Pursuit）。 

當兵期間曾加入「逃兵追緝組」，有實際抓逃兵經驗的網路漫畫家金普通，他在2015年根據經歷為故事靈感，畫了網路漫畫《D.P狗之日》，因作品凸顯出軍中暴力與人權問題，累積破千萬點擊次數，金普通便與導演韓峻熹合作，打造軍教韓劇《D.P 逃兵追緝令》。 

金普通認為會逃兵的原因並非一定都是個人問題，也有部隊內部的不合理規定、上級的漠不關心、家庭問題等複雜狀況，他希望藉由這次作品，能令大眾注意到逃兵問題，即使是只有產生微小的改變也好。《D.P 逃兵追緝令》8月27日獨家在Netflix上線。

▲▼丁海寅（上下圖右）、具教煥劇中跑遍南北抓逃兵。（圖／Netflix）
▲▼丁海寅（上下圖右）、具教煥劇中跑遍南北抓逃兵。（圖／Netflix）
▲▼丁海寅（上下圖右）、具教煥劇中跑遍南北抓逃兵。（圖／Netflix）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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