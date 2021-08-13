1年700人逃兵！男星加入「追緝」　揭發部隊霸凌事件

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南韓民眾相當重視男性當兵與否，但根據當地國防部所統計的「2014～2018年6月30日逃離軍務發生現況」報告指出，五年半光陸軍就有1102名逃兵，其中九成皆為士兵，媒體也報導平均每年都有700名逃兵，可見韓國人當兵的潛在問題存在已久，韓國憲兵隊因此成立「逃兵追緝組」，簡稱D.P（Deserter Pursuit）。
當兵期間曾加入「逃兵追緝組」，有實際抓逃兵經驗的網路漫畫家金普通，他在2015年根據經歷為故事靈感，畫了網路漫畫《D.P狗之日》，因作品凸顯出軍中暴力與人權問題，累積破千萬點擊次數，金普通便與導演韓峻熹合作，打造軍教韓劇《D.P 逃兵追緝令》。
金普通認為會逃兵的原因並非一定都是個人問題，也有部隊內部的不合理規定、上級的漠不關心、家庭問題等複雜狀況，他希望藉由這次作品，能令大眾注意到逃兵問題，即使是只有產生微小的改變也好。《D.P 逃兵追緝令》8月27日獨家在Netflix上線。
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