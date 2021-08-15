影／布丁不加牛奶怎麼自製？改加「這項」意外好吃！

市面上販賣很多種口味的布丁，最常見的就是使用牛奶加雞蛋為基底的布丁，近年來不同性質的奶類也受到大眾的喜愛，而Youtube頻道「厭世甜點店」準備了六種食材，實驗製作布丁，製作出不同口味的布丁。
影像中心/綜合報導
2021-08-15 13:00:00
使用動物奶「羊奶」，近年來很流行的植物奶「燕麥奶」、「杏仁奶」，還有甜點常使用的奶類「椰奶」，以及早餐常喝的「豆漿」、「糙米奶」，倒入鍋內加入香草籽醬攪拌，之後分別放入已經加入雞蛋的盆內，攪拌均勻。
在裝布丁的容器內先加入焦糖，再分別加入剛剛混合好的布丁基底，將六杯放入電鍋內蒸煮 20 至 30 分鐘，如沒成形會再蒸煮 5 至 10 分鐘。
被Youtube頻道「厭世甜點店」列為冠軍相的「羊奶」，與香草籽醬搭配降低了羊奶原有的騷味，吃完直呼：「口感跟我們在做的布丁，其實沒有相差得很遠，吃起來非常的滑嫩」，一直被賦予期待的「豆漿」，與蛋搭配的味道卻沒有很完美，口感較不滑順，而最出乎意料的是「米漿」，保留了原本米漿的香氣，也與蛋融合得很完美，他吃完也大推：「很好吃！拜託，大家一定要做」。（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權：厭世甜點店
完整影片：https://youtu.be/qP4BHMkjkec