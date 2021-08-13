台中治安滿意度退步　議員要求市府拿出對策

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施志昌表示，在疫情爆發下，許多活動停擺，台中市治安滿意度調查退步四分，
全台倒數第三，到底是哪裡出了問題，會讓市民感受到治安變差？民眾都待在家中，卻覺得治安變差，市府聲稱重大案件數量下降、有案必破，但市民的感受卻是治安日益敗壞。
施志昌呼籲，市府不能只看數字，要能讓民眾感受到台中這座城市是安全的才是提升治安真正的目的，尤其這幾個月因為疫情許多活動停擺，民眾都待在家中，卻覺得治安變差，顯然市府還不夠努力。
此外，施志昌表示，今年以來，台中海線就發生了兩起偷渡事件，一件在四月底，一件就在本週。他非常擔憂，這些偷渡客會不會成為疫情破口？尤其中國疫情因為Delta病毒升溫，這些偷渡客會不會將病毒帶入台灣境內成為看不見的黑數？
施志昌表示，五月疫情爆發以來，有些縣市甚至因為外籍移工染疫，造成工廠停工，很多縣市包括台中在內，光台中就超過十萬名的外籍移工，也開始在各工業區設置快篩站，希望可以避免廠內擴大染疫與停工的事情發生。
施志昌指出，合法的外籍移工可以追蹤、快篩，如果真的染疫疫調也比較容易追查來源。固然合法移工容易追蹤，但偷渡來台打工、或是逃逸外勞成為「非法移工」的這些外籍人士卻相當難追查，非法移工還是有些特性，像是男性的非法移工，經常就是尋找勞力的工作，像是在工地打零工，而女性的非法外籍移工，經常從事「人與人的連結」。而全台預估就有超過五萬名的非法移工，如果非法移工染疫，加上這些移工經常性的群聚，很容易就形成疫情破口。
施志昌要求，不管是站在防疫或是整頓非法行業的角度，警局都能夠再努力。此外，如勞動部勞動力發展署就有設置檢舉非法移工的獎金五千至七萬元不等。希望市府能找衛生局、警察局與勞工局來研究，看是否加碼檢舉獎金，像是讓合法的外籍移工檢舉非法移工等做法，因為這些移工可能在聚會的過程中才知道哪裡有非法移工，藉此才能更有效打擊非法移工，補起這些非法移工可能造成的防疫破口。