不一樣的天仁茶月餅　用心意打點出暖暖的中秋團聚！

行動無法團聚 但天仁茶月餅讓團聚更靠近





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台灣五月底疫情進入高峰，三級警戒數度延長，所幸近來有所趨緩，國人漸漸重啟原本的生活日常，但也因為這場疫情，讓你我感受到疫情讓世界亂了套，當習以為常，出現了許多無常，更加能體會平凡的日常。2021進入下半場，即將到來的中秋佳節，讓許多人都相當期待。





在這一年之中，或許因為疫情分隔兩地，或許因為忙碌無法見面，但心意仍然可以團聚，2021就要送點不一樣的「茶月餅」，像是天仁將獨特的茶葉融入中秋月餅，傳遞最真摯美好的心意。





▲不一樣的廣式月餅，包含鐵觀音蔓越莓、紅茶果香夏威夷果、烏龍堅果雜糧，三種不同的茶香及口感。（圖／品牌提供）

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廣式月餅也能很不一樣!天仁獨特茶香融入餅餡，每一口都有濃郁茶香與豐富內餡，包含鐵觀音蔓越莓、紅茶果香夏威夷果、烏龍堅果雜糧，三種不同的茶香及口感，鐵觀音茶的焙香與酸甜蔓越莓的獨特搭配、紅茶香與酥脆夏威夷果的完美結合，烏龍茶的韻味加上滿滿的杏仁、核桃、南瓜子。今年就來點不一樣的茶月餅，單顆精美鐵盒包裝，送禮質感再加分。





▲擁有奢華設計感的外盒，讓企業送禮更顯不凡。（圖／品牌提供）

呷餅配茶送禮首選「喫茶趣」





禮盒包裝看起來有著璀璨星空的奢華貴氣，打開外盒，映入眼簾的九宮格有餅有茶，讓企業送禮很有面子。其中紅茶奶黃流沙，鬆軟滑順的紅茶豆沙餡，一口咬下流出濃郁奶黃內餡，令人想再三回味。另外，紅茶青提子螺旋酥，酥鬆內餡搭配青葡萄乾，螺旋狀紅茶香餅皮口感層次豐富。而好餅當然要配好茶，內含的天廬茶，吃餅再配上一杯回甘清香烏龍茶，一次享用到流沙、酥皮、好茶，CP值爆表。



