熱狗遭掀吸毒、未婚生子黑歷史　網轟退出節目

大陸男星霍尊最近被交往9年的女友爆出醜聞，重創形象，導致他參與錄製的真人秀節目《披荊斬棘的哥哥》在微博大動作發表聲明，提到霍尊從節目下車。沒想到同樣參與節目的熱狗MC HotDog意外被掀未婚生子、吸毒等黑歷史，網友要求他也要一起退出節目。對於黑歷史遭翻出，熱狗所屬的本色音樂也做出回應。
記者吳雨婕/台北報導
2021-08-13 17:42:40｜2021-08-13 17:54:24
《披荊斬棘的哥哥》昨（12）日在官方微博發文，宣布近來負面消息纏身的霍尊，退出節目後續的錄製，沒想到留言處卻變成新戰場，網友認為熱狗也應該一起退出節目，紛紛留言：「熱狗什麼時候退？」更附上細數熱狗黑歷史的文章截圖。
截圖中可以看到大陸網友指出熱狗曾自爆大學時期染毒，但因為染毒後反而心靈空虛，因此選擇戒毒；除了曾經吸毒外，網友還掀出熱狗的未婚生子爭議，以及熱狗曾公開表示「跟歌迷上床」、「常與不同女生生小孩」等不當言論，也通通被截圖，事件越演越烈。
針對爆出熱狗曾染毒、未婚生子等爭議，很有可能被迫從節目退出一事，熱狗所屬的本色音樂僅回應：「謝謝大家關心，本色與藝人尊重製作單位的所有決定，目前仍繼續錄影中。」
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