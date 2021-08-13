羽球／爭奪青少年國手資格　 2021全國第二次分齡賽開戰

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第一天賽程由U15小將打頭陣，男雙部分，土銀Allin光明國中李銘川/陳冠華迎戰合庫萬和國中凌承業/詹翔亦，開局土銀光明打出氣勢，一路維持領先，更一度將比分拉開到7分差，最終以21:14拿下首局；第二局，合庫萬和率先取得分數，土銀光明隨即打出一波7:0的攻勢，不給對手機會，終場以局數2:0拍落對手，由土銀光明李銘川/陳冠華贏得首場勝利。
因為疫情影響，選手們在訓練上受到限制，光明國中紀宏明教練表示，為了讓選手們保持備戰狀態，設計一系列的訓練菜單，讓選手在家防疫還能維持體能，也請小將們視訊連線、督促彼此；雖然很久沒比賽，小選手們的發揮跟以往有所差別，但這也是考驗小將們心態的機會，紀宏明教練說道，除了賽前給小朋友們心理建設，這次東京奧運好手們的精湛表現，也順勢作為教材，激勵小將的鬥志。
新冠肺炎疫情警戒標準仍為第二級，羽球協會為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，本賽事採閉門舉行，除了進場人數有管制之外，各校參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明或是健康聲明書，進場時也要配合實名制、配戴口罩、量測體溫之規定，才能入場參加比賽；現場除了喝水，全面禁止飲食，每一場比賽結束，工作人員會將場地清潔消毒，希望能在防疫安全的前提下完成此項賽事。
2021年第二次青少年分齡賽的U15決賽將於8月18日舉行，U17、U19的決賽將於8月19日開打，本屆賽事提升轉播規模，不僅天天轉播，還加開到三個場地！觀眾朋友們皆可在達克運動YouTube頻道收看現場直播，賽事期間大會官網、臉書也將即時更新賽事資訊，讓球迷朋友們能透過手機及電腦一同欣賞精采賽事，為青少年選手加油！
【2021年第二次全國青少年分齡賽】
比賽地點：臺中港區綜合體育館(台中市梧棲區文昌路350號)
活動賽期：110年8月13日（五）至8月19日（四）
U15決賽：8月18日（三）13：00~14：20
U17決賽：8月19日（四）09：00~11：40
U19決賽：8月19日（四）11：40~14：20