帛琉旅遊泡泡將重啟！祁文中：禦敵從嚴

中央流行疫情指揮中心日前宣布台帛旅遊泡泡將於明（14）日重啟，交通部次長祁文中今（13）日下午前往視察桃園機場防疫整備情況，肯定桃園機場各單位整備周延，並要求落實執行旅客分流與航廈清消，期能提供旅客安全的入出境動線，落實中央「國境嚴管」政策。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-13 17:58:57
祁文中表示，交通部會以嚴謹的態度，督導與協助機場公司落實旅客分流，確保旅客安全及健康。為了解桃園機場整備狀況，祁次長在航政司司長何淑萍、機場公司總經理但昭璧、副總經理洪玉芬等人陪同下，現場了解等各單位準備情形，包括停機位調度、出入境動線劃設、專屬廁所及行李轉盤安排，以及航廈清消與旅遊泡泡專用入境採檢站設置等措施。
祁文中指出，機場公司已事先完整規劃並進行演練，並與CIQS、商業服務、委託採檢等單位皆已充份討論並分工，今天的視察主要目的是再次檢視入出境的每個環節，並感謝桃園機場各單位的周延準備，以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度做好準備，迎接8月14日台帛旅遊泡泡專案重啟。
機場公司表示，針對台帛旅遊泡泡重啟，將持續落實分流進行防疫，希望在兼顧防疫安全下，能逐漸帶動空運量回溫，振興航空市場與活絡機場經濟。同時也再次呼籲旅客務必遵守旅遊泡泡相關防疫指引，確保自身健康與國境安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。