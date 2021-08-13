▲ 開帥不開快， BMW 330i M Sport Midnight Edition夜型版 越夜越美

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近幾年車壇流行起來 Black Edition、Shadow Edition、Night Edition 等等之類的黑色系特仕車，也對，或許就和「一白遮三醜」意思一樣，「一黑」也可以讓車三倍帥。即便本身已經頗有姿色，但 G20 世代 BMW 330i M Sport 也順應風潮，推出 Midnight Edition夜型版，而且 Sedan 和 Touring 版本都買得到。
黑色，是這次 330i M Sport Midnight Edition夜型版的外觀、內裝主軸，但也不代表整台車都必須是黑的；這次拿到的白色 Sedan，反而與黑化細節形成很順眼的對比。朝向車頭走去，會看到黑色高光澤水箱護罩，尤其裡面的散熱器一覽無遺，搭配上降低車高 10 mm 的跑車化電子懸吊，看起來跑車味十足。車側則是有黑色高光澤窗框，往下看，19 吋 M 款輪圈也是黑的，裡頭的紅色 M 款煞車卡鉗也搭配得宜。如果你相中 Touring 車型，會發現車頂架也是黑色的，低光源環境中還很難發覺它的存在。車尾的琢磨不多，眼尖如你，會發現排氣尾飾管也用黑色呈現。
內裝延續 Midnight Edition 的黑色系主題。M跑車座椅、M款真皮方向盤，搭配上 Vernasca 真皮內裝，讓車內性能味有七分，豪華有三分。此外，前排座椅豐富的調整功能，讓我很快就能找到自己喜歡的駕駛姿勢，這是 3系列一貫討喜之處。駕駛過程中，12.3 吋全數位儀表裡頭的圖資提供詳細的道路狀況，機車、大車、小車都能顯示在其中，也可搭配 Level 2 等級的 BMW Personal CoPilot 使用；眼前的抬頭顯示器，更讓你不太需要將視線移開道路，因為速限、導航資訊、車速等必要資訊都已經投射在上面。
我相信，Midnight Edition夜型版之所以存在，是為了讓你可以不用開快就能耍帥。即便如此，258 匹最大馬力、400 牛頓米最大扭力、6 秒內破百的實力，相信你很難管好右腳；當你需要超車時，Steptronic運動化八速手自排變速箱在大腳油門的 kickdown 反應也令人滿意。50:50 配重再加上 BMW 一貫的精準轉向，用力開起來信心十足，但後驅天性又可令你腎上腺素激升。M 款跑車化電子懸吊，即便在 Comfort 模式都偏向硬朗，但肯定比常規 330i M Sport 所標配的跑車化懸吊適合日常生活，也更善待後座乘客。
如果你對 Midnight Edition夜型版的黑色系無感，倒是可以把它當成划算的升級套餐，光是我很推薦的 M跑車座椅、M跑車化電子懸吊這兩項，就超過 330i 常規版與夜型版 9 萬元的價差。對於許多追求帥氣的車主而言，黑色一直都是首選，也難怪各廠牌時常推出以黑為主軸的特仕車，不論你是為了外型而買，還是為了 CP 值而買，BMW 330i/330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版應該都不會讓你後悔。