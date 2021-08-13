▲ 小改款 Volvo S90 信義區期間限定登場，高級用料親身體驗

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小改款 Volvo S90 2021 年八月正式在台上市，2GameSome-有車賞 官網日前已刊登深度試駕文章，有興趣的朋友歡迎【按這裡】閱讀。
國際富豪汽車特別斥資重金於品味人士薈萃聚集的微風信義，以極致感官之旅為題，運用 Volvo S90 內裝配備打造沉浸式感官體驗空間與活動內容規劃，將匠人皮件工藝、Bowers & Wilkins 鸚鵡螺音響及 Orrefors水晶藝術，以創新而優雅的方式解構呈現在活動現場。
來到北歐俐落黑白色調設計風格的「The New Volvo S90 極致感官之旅」體驗空間，率先映入眼簾的是 S90 典雅修長身型。
模擬匠人技藝工坊打造的「觸覺之感」皮革體驗區，呼應全新 S90 細膩獨到的質感工藝，選配 Nappa 透氣真皮頂級舒適皮椅，嚴選天然鞣製皮革，現場消費者假日限定限額完整體驗感官之旅後，可親手製作原皮手工吊牌，體驗匠人專注的工序。
緊接著抵達「聽覺之極」音韻空間，展示市售最頂階價值逾 60 萬發燒友級的 Bowers & Wilkins 702 S2 Black、Cambridge AudioEdge NQ 與 Edge W，輝映全新 S90 聯手頂級音響專家 Bowers & Wilkins 打造系統（T8 Inscription 車型限定），承襲傳奇鸚鵡螺揚聲器高音單體，配置 19 具分離式頂級揚聲器，讓最佳音質效果將整個車艙包圍環伺。
旅程尾聲，以 Orrefors 水晶排檔桿（Inscription 車型）為靈感打造的沈浸式藝術裝置「視覺之華」，隨著水晶排檔桿緩慢旋轉，光線穿透折射。
即日起至 8 月 22 日止，Volvo 敬邀車迷一同親身感受全新 S90。除了一系列品牌活動之外，Volvo 汽車首次跨界，聯名頂級精品百貨龍頭微風集團，聯手年度時尚盛事「微風信義之夜」。今年特別以「超未來幻想之夜」為主題，打造一場跳脫現實束縛、天馬行空自由想像的封館派對，而 Volvo 汽車身為本次活動最大贊助商，以超高規格禮遇星光紅毯，派出全新 S90 擔綱專屬禮賓車隊。此外 S90 也將於「微風信義之夜」會場展示亮相，並於十米大道設置專屬試駕體驗服務。
【The New Volvo S90 極致感官之旅】活動資訊
期間限定：2021年 8 月13日（五）至8 月22日（日）
活動地點：台北市信義區忠孝東路五段68號（微風信義 1 樓，國泰置地前廣場）
開放時間：12：00 －20：00