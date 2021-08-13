中職／林立5安5打點！樂天主場狂敲23安　18:0大勝統一獅

挾著昨天在新莊取勝的氣勢，樂天桃猿今日回到主場桃園進行比賽，結果這一場他們打擊大爆發，全場敲出了23支安打，終場以18:0完封統一獅，表現出色的開路先鋒林立則獲選為單場MVP。

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這場比賽的結果，讓人有些訝異的在前5局打完就已經大致底定，統一先發投手猛威爾先發3局丟了4分，被林承飛和廖健富敲出了2支全壘打；他退場之後客隊更是完全頂不住對手的火力，潘威倫、林威志和王鏡銘2局內被敲10安丟掉10分，比賽也完全崩盤。

反觀樂天這邊，先發投手黃子鵬這一場投5又2/3局，只被敲3支安打，沒有丟掉分數，葉家淇接手後也化解得點圈危機；6局下，樂天3支安打再換2分回來，已經取得16:0的遙遙領先了。

第8局比賽已經大致底定，統一也決定保留投手戰力，讓高國慶上來消耗局數，他順利的吃完1局，雖然又丟了2分，但已無關勝敗了。第9局樂天洋投豪勁上來後援，雖被敲2安，但還是順利關門，幫助球隊力保不失，樂天最終以18分之差大勝。

今天樂天有4人完成猛打賞的成績，林立5安打5打點，朱育賢、梁家榮和馬傑森也都有3安打的演出。