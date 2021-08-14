水深火熱！土耳其南部剛遇野火 北部又爆洪災已31死
土耳其鄰近地中海地區，7月下旬才剛爆發大規模野火災情，超過200起野火、蔓延逾175000公頃的土地，嚴重衝擊土耳其西南部，更被土國總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)稱為土耳其歷來最嚴重的大火。就在南部火勢好不容易逐漸被控制之際，北部黑海地區卻又遭遇暴雨襲擊，引發洪災，迄今已造成至少31人死亡。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-14 08:29:00
綜合外媒報導，土耳其北部鄰近黑海地區連日暴雨，巴丁省(Bartin)、卡斯塔莫努省(Kastamonu)、錫諾普省(Sinop)都爆發洪災，大量房屋被毀，橋樑路面也被沖斷，不少汽車在滾滾洪流中滅頂。部分居民被困在自家屋頂，焦急等待直升機前來救援。當局至少出動19架直升機、24艘搜救船、逾4500名救難人員進行搜救。
根據土耳其官方13日公布的數字統計，因洪災而死亡的人數已增至31人；另有反對黨議員指，災區失蹤人數超過300人，雖然失蹤名單有部分是重複的，也不排除只是暫時與親友失去聯繫的可能，但預計死亡人數將進一步上升。
土耳其內政部長索魯(Suleyman Soylu)聲稱，此次水災是他見過最嚴重的洪水災害，部分地區的淹水甚至達到3至4公尺；農業部長帕克德米里(Bekir Pakdemirli)則表示，這可能是百年一遇的災害；總統艾爾段也取消了執政黨成立20周年的慶祝活動，到訪災區，承諾協助災民重建。