缺乏主流、雜音干擾　台股承壓震盪盤整還需時間

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安聯投信台股團隊表示，第二季以來陸續漲幅較大的非電或是電子族群，近期也受到評價面，或是基本面等財報和展望仍佳、但市場部分資金認為利多大多已經反映，以及獲利調節等考量，也讓這些族群近期面臨回檔整理的壓力。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於盤面仍將缺乏主流股帶動，加上也需要時間來進一步消化上述提到的市場雜音，因此台股現階段這種震盪走跌或盤整的格局，或許還要維持一段時日；但另一方面，部分擁利基或財報展望佳的族群，投資價值卻也正逐步浮現。
另外，本週三大法人資金再度轉為賣，除了投信法人小幅買超28.97億元之外，外資與自營商雙雙站在賣方，外資本週賣超台股254.12億元，自營商單累計賣超金額也突破百億元達139.90億元，三大法人合計本週賣超台股365.04億元。
保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期台股與美股走勢明顯脫鉤，再加上受到當沖警示股新政將上路，以及當沖稅可否延續等仍未定案，政策面對籌碼不利的影響下呈現量縮下跌，也使得科技股買盤不振，導致電子類股成交比重再度下滑至45%左右水準，而航運股則小幅回溫至3成以上。
葉獻文表示，由於指數本週未能站回月線之上，下週將尋求半年線支撐，若指數能維持在半年線之上且未跌破7月28日盤中低點，避免停損賣壓出籠，預期下週台股企業財報公布結束之後，台股多頭動能有望受惠現金股利發放而回流，進而帶動整體成交量能回升。
葉獻文認為，雖然近期東南亞疫情影響製造業生產能力，導致紡織、封測與被動元件產業產出受到限制，不過因為這些產業能受惠於全球經濟成長與下半年消費動能行情，預期在限制過後將展開補漲行情，另外，下半年可留意IC設計、電子零組件、光電、電動車等類股，以及第三季的蘋果概念股表現。