NBA／深陷被交易的流言之中　Green鼓勵Simmons樂觀看待

費城76人球星Ben Simmons上賽季的季後賽發揮不佳，近期又深陷交易傳聞，處於生涯低潮當中。對此有多次交易經驗的球隊射手Danny Green，也給予了他一些意見，直言「被交易」並非是壞事，甚至有助於自己認清定位。

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Simmons進入到聯盟以來，曾被認為是下一位超級球星，然而由於他的投射能力，這樣的期待一直沒有被兌現。今年季後賽更是因為自己糟糕的罰球，而成為敵隊針對的對象。

這樣一位才華洋溢的控球前鋒，該如何走出低潮？作為過來人的Green直言，沒有人喜歡被交易，但如果Simmons真的被交易了，他也可以樂觀看待其中的積極之處。

「另一支球隊想要你，你也有機會重新發現自己的長才、重新定義自己。也許那就是為何你聽到了關於他(Simmons)想去別處或球隊想要交易他的流言，也許他覺得他在這裡無法重新定義自己的身份，而能在另一座城市做得更好。」Green如此說道。

但他也希望Simmons可以留下，並且有信心他可以在回歸76人後、在夏天打磨自己的技術——或許是加強罰球，又或著是開發中距離投籃——成為更出色的球員。