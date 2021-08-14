揚州2區委書記因疫情丟官　江蘇30餘人遭處分

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揚州市另一名副市長余珽，也基於相同理由，遭「政務記大過」處分。
此外，中共揚州市邗江區委書記錢峰、廣陵區區委書記朱勇等2人，均因「落實常態化疫情防控機制不到位，履行疫情防控管理監督職責不力」，不但被黨內嚴重警告處分，均被免去區委書記職務。
根據報導，這波本土疫情自南京爆發以來，江蘇南京、揚州及東部機場集團已有30餘名官員及被通報究責及處分。其中，疫情起源地、管理南京機場的東部機場集團董事長馮軍、總經理徐勇、副總經理汪超、應急救援部主任尹運文等8人，不但遭紀檢監察部門調查，汪超、尹運文更已被留置。
在此之前，南京市官員已有多人遭到處分。包括副市長胡萬進已遭政務記過處分；時任南京市江寧區長嚴應駿則被黨內嚴重警告處分，降為二級調研員；南京市衛健委主任方中友則被免職；南京市江寧區政協副主席、區衛健委主任姜立波除被免去主任職務外，也將被免去區政協副主席職務。
中共中紀委、中國國家監察委13日發表評論文章說，個別單位和幹部對疫情開始麻痺鬆懈，面對病毒載量高、傳播能力強、傳播速度快、發病症狀不典型的Delta變種病毒「被打了個措手不及，造成了嚴重後果」。
文章直指，一些地方防疫不力，表面看是工作疏忽，實際上是形式主義以及官僚主義作祟，說到底是「責任沒有扛牢」。有的領導幹部深入一線了解情況不夠；有的對疫情防控形勢估計不足，防控工作進展比較遲緩；有的麻痺大意，防控措施形同虛設；還有的風險意識不強，工作不嚴不實，造成檢測點秩序混亂。（編輯：周慧盈）1100814