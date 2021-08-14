NBA／如何看待新秀？勇士總管曝柯爾對他這點印象深刻

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出生自剛果的Kuminga是本屆選秀會中最年輕的球員之一，球齡短但較同梯更有天賦，且203公分、95公斤很具身體優勢、爆發力十足，缺點可能是命中率不夠穩定38.7%，場均助攻2.7和失誤2.6差不多，這是去年他在發展聯盟的數據。
儘管有些人認為Kuminga太青澀，但勇士教練團在看過他出戰夏季聯盟的比賽後改觀，Myers說，「教練們對他的想法比我想像的正面樂觀，你能看到他擁有的運動能力和身體素質。」
「雖然在等級更高NBA賽場還無法做到，但他有些過人的水準，對一個18歲的球員來說很罕見，而我們就是想培養那些。」Myers也透露Kerr對這名小將的評價，「他不關心Kuminga的助攻或失誤比，而是對他的傳球意識印象更深刻。」
知名球評Kendrick Perkins也看好Kuminga，「Jalen Green(火箭新秀)和Kuminga看起來已經像是即戰力的職業球員，他們會在第一天就幫助球隊。」
Myers期待Kuminga能繼續成長，也看好Andre Iguodala回歸後發揮老將價值，讓球隊更成熟，「找不到更好的人來教導Kuminga或Moses Moody。」Moody也是勇士今年的新人，以第14順位被選中。