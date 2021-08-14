點頭嫁了！女星無預警曝喜訊 認邱鋒澤好友「靈魂伴侶」
邱鋒澤的好友張瑋弘，驚喜宣布向交往多年的歌手女友文慧如求婚成功，文慧如也在社群媒體上公開喜訊，放閃表示「YES I WILL」，提到早就認定張瑋弘是可以託付的靈魂伴侶。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-14 13:37:45
張暐弘表示，原先計畫要在宜蘭辦一場求婚派對，不料碰上疫情升溫只好無奈取消，改在新加坡獻驚喜，邀請各地親友們一起透過視訊遠距見證兩人重要的甜蜜時刻。回想起被求婚的經過，文慧如仍忍不住喜悅說道：「暐弘安排了聖淘沙的度假行程，一到酒店房間發現有特別佈置，還有攝影師在拍我們，抬頭看到螢幕出現好多家人朋友，才意識到原來是求婚現場。」
文慧如坦言當下有些措手不及，在完全沒有準備的情況下，第一個念頭竟是哀嘆自己沒有精心打扮，「那天穿的是跟妹妹借來的裙子」。儘管如此，文慧如還是落下感動的淚水：「能在所有我愛的人的見證下被求婚，是一件很幸福的事。」
文慧如透露，與張暐弘從大學時期就認識彼此，隨著相處的時間增加，雙方對未來就越來越有信心：「以前就幻想有一天能夠結婚，看著疫情之下的種種，更提醒我們人生的無常，同時體悟到有愛就要珍惜、把握當下。」接著打趣說兩人來到「七年之癢」之際，夜長夢多，肯定了就結下去。
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