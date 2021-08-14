阿嬤迷途24hrs　小狗「笨笨」緊緊伴隨

臺中市環中東路日前出現1隻小白狗伴隨著1名阿嬤走在車道上，民眾趕緊把她們帶往路旁並通報警方到場。這名阿嬤疑有失智症狀，不但說不清楚自己到底住那裡，還反問員警「哩係蝦米毀」？讓員警哭笑不得的說：「我是警察啦！」。透過人臉辨識系統，順利查出阿嬤身分，發現她前一日已被家人通報失蹤。其子接獲通知趕來，看到母親平安無事，還有愛犬「笨笨」緊緊伴隨一旁，再三感謝警方熱心協助，讓失蹤一整天的母親平安返家。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-14 15:30:08
臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員賴維國、劉帥宏日前中午1時許執行巡邏勤務時，獲報東區環中東路有一位阿嬤跟一隻狗走在快車道上非常危險，當時天空飄著雨，員警迅速趕至現場，看見林姓阿嬤(75歲)被幾名熱心民眾保護著。阿嬤說她帶著小狗「笨笨」出來找朋友，現在準備要回去了，卻找不到回家的路，只好沿著路一直走。阿嬤疑有失智狀況，說不清名子與地址，員警透過人臉辨識系統查詢後發現她已於前一日下午就已離家，距家屬通報失蹤已經24小時。
警員原欲駕警車載阿嬤和「笨笨」一同返家，無奈伴隨阿嬤流浪了一夜的「笨笨」又濕又害怕，完全不願意上警車，最後順利聯繫上阿嬤兒子趕來現場，「笨笨」也猛搖尾巴露出「我有保護好阿嬤」的表情跑向主人。
阿嬤兒子向警方表示，母親昨日下午3時就帶著「笨笨」從太平區的住家外出，全家人在附近找到深夜都找不著，已向鄰近派出所報案協尋，沒想到母親竟然會徒步走到近5公里外的東區。看著全身衣服都淋濕的母親，還有陪伴在一旁的愛犬，他緊緊摟著母親的肩膀，感謝熱心民眾及警方的協助，才能讓母親平安無事。