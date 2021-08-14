中市口簧琴大師鄭保雄紀念特展　增6號副線公車

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盧秀燕表示，鄭保雄老師是台灣的國寶，他兒時第一次聽到口簧琴，便立志保存推廣這屬於原住民的聲音，「他成功了！」鄭老師已成為這個文化的大師並讓大眾認識口簧琴，但只交給他一人是不夠的，因此市府於新冠疫情三級警戒降為二級後舉辦的首場展覽，便是「鄭保雄紀念特展」，館內將展出鄭老師一生製作與珍藏的口簧琴，而她的女兒鄭汝芝也將繼承先父精神，繼續將口簧琴與原住民文化發揚光大。
盧秀燕指出，直達原住民族文化館的6號公車副線今也隨鄭老師特展記者會揭牌通車，該路線是由市議員林榮進、黃仁、朱元宏極力爭取，並由市府與客運業者積極協調後誕生，希望能讓更多原住民族人與遊客經由公車到原住民族文化館，一睹並愛上原民風采。
台中市原住民族事務委員會主任委員林益陸指出，口簧琴與其技藝是泰雅族人不能失傳的珍貴寶物，這個理念也是國寶級口簧琴大師鄭保雄一生所堅持與努力方向，許多泰雅族人年輕時便聽過長輩吹奏這神秘又只有巴掌大小般的樂器，指尖拉扯棉繩傳遞出長短的嗡嗡聲響，奇妙的竹音共鳴蘊含著泰雅祖先的智慧與熱忱；而鄭保雄老師所創作品背後都有令人感動的故事，藉由紀念展回顧並感受大師一生風華。
「鄭保雄紀念特展」自即日起展覽至10月26日，除能欣賞到國寶級大師的口簧琴作品，8、9、10月也將各舉辦一場免費口簧琴體驗課程，名額有限需線上預約報名；另因第一場8月份課程已報名額滿，市民可安排參加第二場次（9月18日）與第三場次（10月16日），開課前二周開放報名並將連結公布於「台中市原住民綜合服務中心」臉書粉絲專頁。