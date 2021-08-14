菠菜只會用清炒？內行「端出1道」驚艷全場：更脆又鮮甜

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《小楊聊美食》分享「菠菜拌豆皮」食譜，吃起來口感比炒菠菜更脆又鮮甜。（圖／取自《小楊聊美食》）

× ▲《小楊聊美食》分享「菠菜拌豆皮」食譜，吃起來口感比炒菠菜更脆又鮮甜。（圖／取自《小楊聊美食》）

水燒開後把切好的菠菜放入鍋中焯水一分鐘左右，之後把菠菜放入冷開水中過一遍水

焯水