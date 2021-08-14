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菠菜只會用清炒？內行「端出1道」驚艷全場：更脆又鮮甜

▲《小楊聊美食》分享「菠菜拌豆皮」食譜，吃起來口感比炒菠菜更脆又鮮甜。（圖／取自pixabay）
▲《小楊聊美食》分享「菠菜拌豆皮」食譜，吃起來口感比炒菠菜更脆又鮮甜。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-14 16:27:10

提到菠菜，大家一定會想到大力水手卜派，只要他一吃了菠菜，馬上就會變得力大無窮，可以打敗壞人。而有著「蔬菜之王」稱號的菠菜，到底該怎麼煮才不會又苦又澀呢？近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》提到，菠菜別只會用清炒，在炎炎夏日我們可以製作涼拌的「菠菜拌豆皮」，吃起來口感比炒菠菜更脆又鮮甜，且相當開胃，同時分享製作「菠菜拌豆皮」的小技巧。

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▲《小楊聊美食》分享「菠菜拌豆皮」食譜，吃起來口感比炒菠菜更脆又鮮甜。（圖／取自《小楊聊美食》）
▲《小楊聊美食》分享「菠菜拌豆皮」食譜，吃起來口感比炒菠菜更脆又鮮甜。（圖／取自《小楊聊美食》）
第一步：取新鮮的菠菜清洗乾淨，把菠菜切成段狀，放置一旁備用。同時準備一張豆皮，清洗乾淨之後切成絲狀。

第二步：蔥花、生抽、蠔油、白糖、食鹽、雞精等調味料準備好。

第三步：鍋中加入適量的清水，水燒開後把切好的菠菜放入鍋中焯水一分鐘左右，之後把菠菜放入冷開水中過一遍水。這裡需要注意的是，因為菠菜內富含草酸，如果直接吃菠菜，那麼菠菜內的草酸會讓人體的鈣質析出，所以吃菠菜之前必須要多加一個步驟，這個步驟就是給菠菜焯水。給菠菜焯水可以充分去除菠菜內的草酸，炒菠菜或涼拌菠菜之前必須要牢記這個步驟。

第四步：在鍋中加入適量的清水，把切好的豆皮加入鍋中焯水，兩分鐘後取出瀝乾水分，放置一旁備用。給豆皮焯水的主要目的是去除豆皮的豆腥味。

第五步：另取一個小盆，把菠菜、豆皮放入盆中，之後加入適量的生抽、白糖、蠔油、食鹽、香油，再撒入適量蔥花。接著另起鍋，鍋中加入適量的食油，待油溫7、8分熱時，把燒好的熱油倒在蔥花表面，之後把菠菜與豆皮攪拌均勻，一道美味可口的涼拌菠菜就做好了。

《小楊聊美食》強調，其實做涼拌菠菜前有一個關鍵步驟，這個步驟就是給菠菜焯水，此舉可以去除菠菜內的草酸，大家料理菠菜時，切記不要忘記這個步驟。（編輯：賴詠璿）

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