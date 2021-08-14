菠菜只會用清炒？內行「端出1道」驚艷全場：更脆又鮮甜

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第一步：取新鮮的菠菜清洗乾淨，把菠菜切成段狀，放置一旁備用。同時準備一張豆皮，清洗乾淨之後切成絲狀。
第二步：蔥花、生抽、蠔油、白糖、食鹽、雞精等調味料準備好。
第三步：鍋中加入適量的清水，水燒開後把切好的菠菜放入鍋中焯水一分鐘左右，之後把菠菜放入冷開水中過一遍水。這裡需要注意的是，因為菠菜內富含草酸，如果直接吃菠菜，那麼菠菜內的草酸會讓人體的鈣質析出，所以吃菠菜之前必須要多加一個步驟，這個步驟就是給菠菜焯水。給菠菜焯水可以充分去除菠菜內的草酸，炒菠菜或涼拌菠菜之前必須要牢記這個步驟。
第四步：在鍋中加入適量的清水，把切好的豆皮加入鍋中焯水，兩分鐘後取出瀝乾水分，放置一旁備用。給豆皮焯水的主要目的是去除豆皮的豆腥味。
第五步：另取一個小盆，把菠菜、豆皮放入盆中，之後加入適量的生抽、白糖、蠔油、食鹽、香油，再撒入適量蔥花。接著另起鍋，鍋中加入適量的食油，待油溫7、8分熱時，把燒好的熱油倒在蔥花表面，之後把菠菜與豆皮攪拌均勻，一道美味可口的涼拌菠菜就做好了。
《小楊聊美食》強調，其實做涼拌菠菜前有一個關鍵步驟，這個步驟就是給菠菜焯水，此舉可以去除菠菜內的草酸，大家料理菠菜時，切記不要忘記這個步驟。（編輯：賴詠璿）