才剛嗆刺殺陳時中！野馬男撞傷女騎士 冷血發文41則嗆聲
桃園市23歲一名葉姓男子，日前在IG發文嗆聲要「刺殺指揮官陳時中」，引發軒然大波，結果今（14）日他又駕駛要價約168萬的福特黃色野馬跑車，在苗栗竹南闖紅燈，造成一名女騎士重傷送醫，而事後，葉男不但沒有反省，還在IG上連續發出41則限時動態囂張嗆聲，表示「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，讓網友全氣炸。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 16:46:24
該名葉姓男子在本月7日先在IG上表示要刺殺陳時中，引發社會關注，沒想到隔天父親節在台南鬧區闖紅燈、逆向行駛，造成用路人驚恐；結果剛過沒幾天，葉男今天清晨又駕著野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮德照橋十字路口闖紅燈高速衝撞一輛機車，女騎士整個人被撞飛，送醫命危。
竹南警方初步調查，葉男今天清晨5點多駕駛野馬跑車，行駛台1己線往西方向，於行經台1己線與台13甲線路口時闖紅燈，在路口撞上行駛台13甲線往北的女性機車騎士；雙方都沒有酒駕。不過，葉男於接受警方調查詢問時，精神狀態不穩，詳細車禍原因有待進一步調查釐清。
而事後，葉男卻陸續在個人IG上連續發出41則貼文嗆聲，包括「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」、「我先喊她，她沒有任何意識，代表昏迷，我就做CPR」，「邊壓邊大聲對她吼叫，我讓她的靈魂聽的到」、「然後我就點她全身的穴道，讓她全身暢通」、「我的速度跟她的速度，剛剛好就是100％死角，連我都反應不了」、「今天這台車不如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死」。
稍早的動態也透露自己是以時速200公里行駛車輛，從台北南港出發，只花36分鐘就到苗栗尚順，更自詡自己是蝙蝠俠，而且開車帶墨鏡」，冷血的行徑讓網友忍無可忍，紛紛灌爆他的IG表示「這是一條人命，請你不要這樣開玩笑」、「真的是看了很心痛，什麼叫撞到她的人是你她才沒變植物人！你乖乖開車不就不會有這些事了！太過分」。（編輯：張嘉哲）