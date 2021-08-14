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中央5倍券政策朝令夕改　黃珊珊：讓地方政府很困擾

▲中央5倍券政策朝令夕改，北市副市長黃珊珊坦言，讓地方政府很困擾。（圖／北市府提供）
▲中央5倍券政策朝令夕改，北市副市長黃珊珊坦言，讓地方政府很困擾。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-14 17:19:21｜2021-08-14 17:20:40

中央振興5倍券政策原訂收取民眾1000元現金，再領取5000元面額五倍券。但是昨日行政院長蘇貞昌拍板全民免費領取五倍券。台北市副市長黃珊珊今（14）日表示，中央政策朝令夕改讓地方政府很困擾。

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北市今日下午防疫記者會上，媒體詢問政府推出五倍券振興經濟，但有部分攤商抱怨，餐點有時候才幾十塊錢，若收五倍券的話會比較麻煩，黃珊珊答覆說，台北市各個商圈可能都有自己的方式，北市將來振興券會透過「電子化」，這樣會減少麻煩，也可以讓攤商做得到。

黃珊珊說，目前北市的夜市、公有市場裡面都有悠遊卡的機器，也幾乎都裝了悠遊付，也希望這些商家可以利用電子支付的方式，有一些優惠可回饋給攤商，台北市會針對每個商圈對應適合的配套措施，也會有各別的輔導作法，但主要還是以電子支付的方式來處理。

針對行政院昨晚宣布全民免費不用先付1000元的方向來發放五倍券，黃珊珊表示，每週都有和市長柯文哲開會討論北市的做法，但是中央的決策一直不確定，導致北市的配套方式也改了3、4次。

黃珊珊說，政策的目的是什麼？如果政策目的是紓困，那就應該把紓困先做好，如果是要振興，那就要用振興的作法，現在看起來目前為止其實紓困還是應該首要解決的，因為許多行業都因疫情經濟上受到衝擊，北市也會針對受到影響行業先處理。

「普遍的振興是全民都需要的！」黃珊珊強調，政策目的還是要依照民眾的需求，現在的情況可能不是需要先振興，而是先紓困，等中央確定了，北市才可以配合，任何政策都應該「謀定而後動」，否則有朝令夕改的疑慮，造成地方政府很大的困擾，要傾聽人民的聲音，不要一意孤行。



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