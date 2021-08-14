買5斤蝦當場秤重！客回家卻稱「不夠重」 原因讓他氣炸
店家在做生意時幾乎會遇到退貨，但只要不是惡意或太離譜的，多數店家還是會和氣生財，該補償給客人的都願意配合。不過，就有網友抱怨，有客人跟他買蝦子，並當場秤好重量，結果對方拿回家後又說「斤兩不足」，後來才發現是客人「動手腳」，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 18:06:46
原PO在《爆怨2公社》表示，有客人向他買了5斤公蝦，為了避免爭端，他也現場秤重給對方看，怎料，客人拿回家後卻打電話說「斤兩不足」，讓他聽了十分困惑，便請對方把蝦子拿回來，再看看要怎麼處理。
等客人拿回來後，原PO卻發現蝦子被「動了手腳」，原來是客人將蝦子的手臂全部剪掉，再進行秤重，才會導致重量不夠。他看了瞬間無言，只能無奈地說「這要算…？一早讓我抱怨一下吧…」。
許多網友看完也傻眼直呼，「還好他沒有剝殼之後再秤，這人也太讓人無言了吧」、「破壞商品無法退換服務」、「叫他把腳黏回去，再拿來退貨」、「這根本來亂的吧…」、「這種奧客以後還是別讓他再回購了，只會累死自己」、「看來以後手腳頭身都分開買好了」、「這也太奇葩了吧」、「佩服這位客人的臉皮」。
另外，也有人忍不住狠酸，「炸完再秤如何…」、「乾脆把蝦肉吃一吃，拿蝦殼回來說沒5斤好了」、「叫他殼要不要順便剝一剝」、「買蛋要不要先把蛋打出來再算」、「所以這客人量體重都是脫了衣服量就對了」、「那蛤仔要不要吐完沙，去掉殼再來算」、「以這個邏輯，我要買爆榴槤」、「還要不要說煮完之後又更輕了，笑死欸」。（編輯：許智超）