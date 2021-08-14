炒油飯超難攪拌！她苦嘆「怎樣才比較快」 內行秒指關鍵
台灣有「美食王國」之稱，其中古早味油飯更是許多人的最愛，甚至還會自己在家料理。對此，就有網友分享，她在家炒油飯，但等到攪拌時，卻要花很大的力氣才能攪拌，讓她忍不住想問「油飯要怎麼攪拌才會比較快？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 21:52:14
原PO在《家常菜》貼出一段影片，只見她正在炒油飯，但在攪拌的過程中，似乎沒有很順利，感覺要花很大的力氣才能攪拌均勻，也可以看到有些油飯都黏在一起，這讓她相當崩潰，並接著問「這個油飯要怎麼攪拌才會比較快？不然每次拌完後手都發炎了啦」。
貼文曝光後，網友也紛紛指出關鍵，「看起來飯很黏，煮飯水再少一點」、「我覺得是太軟太黏，所以拌不開」、「你的太黏了，沒有那粒粒分明難攪拌」、「飯煮糊了！怎麼拌都沒辦法！煮飯的水量要減少」、「飯太濕太軟，難怪妳拌不開」、「飯要煮硬一點，拌料湯汁多一點才好拌勻」、「用拌的油要多一點，趁熱倒入，飯太黏不行」。
另外，也有內行分享攪拌方法，「蒸好的飯，可把炒好料汁、油淋上拌勻，再加料一起拌，個人用煎匙加一雙筷子翻拌」、「先戴布手套，再戴塑膠手套，然後用手拌」、「戴手套，要趁湯汁吸附在飯上攪拌完成，要不然等乾後會味道不平均」、「米、水各5杯，加一點醬油在電鍋煮、備料炒菜鍋炒，等電鍋飯煮好，備料炒好放在飯上面鋪平，用一雙筷子在鍋裡拌，之後再煮一次，電鍋跳起後拿去拌風吹一下，保證粒粒分明」。（編輯：許智超）