第61屆全國科展　福和、義學中勇奪物理、生物科全國第一

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教育局教育研究及資訊發展科長吳佳珊表示，今年選拔出51件的特優國展作品代表新北市參加第61屆全國科展，受疫情影響，全國科展第一次以線上的模式進行審查；新北市承辦學校永平及沙崙國小，克服距離和技術問題，辦理線上培訓及模擬複審，讓各校帶隊老師與參賽學生在全國科展的舞台上盡情揮灑。
福和國中以「不離不棄的保麗龍箱-模擬高速行駛下小貨車後斗空氣流動的變化及應用」不僅榮獲物理科第一名，也奪得「聯發科技優等獎」；劉詠豐、蔡文翔及韓佳策同學說，當初在思考主題時，剛好看到新聞報導說小貨車在行駛時，保麗龍箱從後斗口掉出來，因此決定用這個有趣的主題來做研究。
義學國中「『螺』中有因，『旋』中有序：探討洋紫荊果莢規律螺旋開裂之因」獲得生物科第一名；合力完成冷昆叡與王維辰同學強調，這一路上真的很不容易，很多實驗都要一直重複又重複的做，常常推翻自己的理論，從討論到製作的腦力激盪及問題解決，考驗恆毅力及耐挫力。
安溪國中則一舉拿下學校團體獎第2名、地球科學科第2名、TDK文教基金會獎第2名及，台灣康寧創新獎優等獎，為新北市獲獎件數最多的學校，校長池旭臺認為，在科展的研究過程中，藉由探究與實作的歷程，培養解決問題的能力；李彥均同學的媽媽也表示，過去一年，科展已成為孩子的重心與目標。