杜雅婷先發4.2局無失分　助嘉南鷹險勝台中虎

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嘉南鷹首局就由楊依婷敲出內野安打上壘，張嘉芸中外野安打上壘，柯佳慧利用野手選擇先馳得點，李思詩轟出中外野3分砲，一口氣拿下4分領先。
次局嘉南鷹又靠楊依婷、張嘉芸連續二壘安打追加分數，台中企聯虎則是在6局上找到突破口，陳安心利用失誤上壘後，陳雨庭開轟追分，石佳青、劉瑄連續獲保送後，游惠幀內野安打上壘，陳宜品又補上左外野安打，單局追回4分。
關鍵7局上邱安汝上場關門又被劉瑄敲出安打失分，可惜最終台中企聯虎仍以1分之差落敗。杜雅婷4.2局無失分，僅被打2安打，1三振，拿下勝投與單場MVP。
新北凱撒勇士出戰台北臺產，兩隊又再度上演打擊戰，兩隊合計共有27支安打，兩隊7局打完以7:7平手，延長8局上新北凱撒姜婷恩、陳家宜安打再拿下2分，終場以9:7贏球，送給台北臺產13連敗。
新北凱撒翁子晴先發1局被打爆狂失4分，讓台北臺產在首局就狂拿4分領先，不過新北凱撒在2、3局靠著姜婷恩、蘇奕璇連續二壘安打追分，潘慈惠、孫渝評也打回4分追平。
台北臺產5局下由邱鈺然、李芷荺中外野安打再拿2分，次局甚至又靠溫雅柔高飛犧牲打拿下保險分，眼看就要贏球，卻在7局上被新北凱撒楊安淇、王芷聆左外野安打起死回生追平。
延長賽姜婷恩再度發威，敲出適時安打，陳家宜也敲下分數，終場新北凱撒就以2分差贏球。姜婷恩單場3安猛打賞，蘇奕璇單場4支安打大爆發，也幫助新北凱撒完成大逆轉。