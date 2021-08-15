今日廣場》吳盈德／朱立倫是否願意改變做一位造王者？

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回顧2015年的朱立倫貴為國民黨黨主席之尊，不敢在第一時間勇敢的承擔總統候選人的使命，最後落得難堪的「換柱」戲碼，重傷藍營的選情。民進黨總統候選人蔡英文最終以689萬多票，狂勝國民黨總統候選人朱立倫381萬票。立委席次部分，民進黨總共奪下68席，國民黨則只有35席，執政的國民黨全面潰敗，藍營從此一蹶不振。容筆者直言，國民黨在2016年總統大選落敗後，朱立倫聲稱的「改變」正是國民黨天天思索、不斷嘗試的過程。時至今日的國民黨不但要活下來，更要面臨黨產會的清算。請問這些年每一次的關鍵時刻，朱立倫都到哪裡去了？
對照現任黨主席江啟臣在國民黨2020年敗選後，於補選中臨危接下主席重擔，堪稱「最弱勢的黨主席」，雖說接棒初期歷經高雄市長罷免、補選挫敗等波折，但江啟臣卻願意勇於承擔，帶領國民黨進行一連串艱困改革，例如力推組織扁平化、服務數位化和溝通網路化等力圖翻轉的改革步調。此外，最近國民黨不管是紓困、疫苗取得、3加11等議題，全黨上下都砲火猛烈，民調逐漸從谷底爬升找回基本盤。
專欄作家公孫策曾以四句話形容國民黨：「勝則爭先，敗不相救，戰則觀望，退則恐後」，筆者忍不住想說這十六個字是否也是朱立倫的寫照？若他在每一次國民黨危難的第一時間就迎難而上無畏成敗，挺身扛責，那過去整整一年半的時間朱立倫在哪？反倒是國民黨才走出2020年總統大選慘敗、高雄市長罷免及補選的低谷，民調開始谷底翻升時，朱立倫才出來批評，大聲疾呼「改變才有希望」。
年初《時代雜誌》評選2021百大明日之星，現任國民黨主席江啟臣入列，《時代雜誌》提到，江啟臣為「亞洲最古老政黨」國民黨有史以來最年輕的領導人，除肯定國民黨穩定兩岸關係的重要性，也認為江啟臣是下一個世代能團結藍營、解決兩岸路線之爭、穩定臺海的未來領袖。即便如此，江啟臣在宣布爭取連任國民黨主席，立即多次公開宣示願意扮演2024年國民黨重返執政的「造王者」，反觀朱立倫呢？
或許正如同江啟臣所言，目前的國民黨不缺只欠東風的政治精算師，但卻缺少無私且愛國愛黨的「桶箍」。朱立倫或許也應該「改變」，做一位專職無私的「造王者」，才能幫國民黨贏得2024年的總統大選，讓國民黨重返執政。
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