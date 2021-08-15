早餐店為何少見「賣鬆餅」？老饕點致命關鍵：實在太困難

美式鬆餅口感綿密，淋上不同配醬後更散發迷人香甜氣味，令許多饕客愛不釋手，不過台灣早餐店林立，餐點種類應有盡有選擇相當多元，許多民眾每天最期待的事情就是吃早餐卻發現自家附近的早餐店並沒有販賣「美式鬆餅」，這就掀起許多網友好奇，話題曝光後掀起不少討論。

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原PO在PTT的WomenTalk版上好奇的發文提問為什麼台灣早餐店「很少賣鬆餅」，他認為基本上每間早餐店都會有煎盤，也常常用來煎蛋餅等餐點，煎鬆餅應該不困難，加上可以用鬆餅粉做成麵糊，直接放在煎盤或平底鍋上就能製作，不一定要用到鬆餅機。

▲美式鬆餅製作過程雖不繁瑣卻相當考驗耐心與功夫。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不僅如此，鬆餅還能抹上巧克力醬、草莓醬或是花生醬，不一定指搭配蜂蜜糖漿，有著多種口味提供顧客挑選，但早餐店卻不常看見鬆餅這個選項，對此，原PO也疑惑表示「是因為定價的問題嗎？還是因為製作的過程還是太久？弄個鬆餅夾蛋應該很有搞頭吧？為什麼早餐店很少賣鬆餅？」。

文章曝光後掀起許多網友討論，其中就有不少內行指出在競爭激烈的早餐店市場，鬆餅「耗時太長」是致命關鍵，「太耗時間，而且要另外用鬆餅機不然味道混在一起很噁」、「通常是另外用鬆餅機啦，但鬆餅花時間很不符合效益吧」、「比起吐司跟漢堡，鬆餅比較耗時間沒錯」，另外也有網友無奈表示「比較新的那種連鎖的有賣早午餐的很多都有鬆餅套餐之類的吧」、「是容易做，但要做的好吃很困難」、「有啊但是要等，而且貴」。（編輯：楊智傑）