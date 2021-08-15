直播／24.9萬劑莫德納今天到貨！陳時中親上火線說明
行政院長蘇貞昌昨晚深夜無預警在臉書宣布，台灣自購的莫德納疫苗，將在今（15）天下午到貨24.9萬劑，中央流行疫情指揮中心今日下午再度召開臨時記者會，將要由指揮中心指揮官陳時中說明，國內最新疫情以及最新到貨的疫苗分配問題，讓《NOWnews今日新聞》直播帶大家了解最新情況。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-15 14:00:00
指揮中心統計，截至目前國內累計2,330,539例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,312,858例排除)，其中15,843例確診，分別為1,323例境外移入，14,467例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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