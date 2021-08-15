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中國新建百座飛彈發射井　澳洲防長憂影響區域安全

▲隨著專家引用衛星照片指中國正在建造超過100座飛彈發射井。澳洲國防部長杜登認為，中國共產黨的舉動已造成印太地區充滿「嚴重不確定性」的局面。（圖／翻攝自美國科學家聯盟）
▲隨著專家引用衛星照片指中國正在建造超過100座飛彈發射井。澳洲國防部長杜登認為，中國共產黨的舉動已造成印太地區充滿「嚴重不確定性」的局面。（圖／翻攝自美國科學家聯盟）

中央社

2021-08-15 15:08:45

（中央社記者丘德真雪梨15日專電）隨著專家引用衛星照片指中國正在建造超過100座飛彈發射井。澳洲國防部長杜登認為，中國共產黨的舉動已造成印太地區充滿「嚴重不確定性」的局面。

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墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）今天報導，美國科學家聯盟（American Federation ofScientists）7月底發表報告，指中國正在建造超過100座飛彈發射井（silos）；對此，杜登（Peter Dutton）指評中國共產黨在中國擴建核武基地的舉動，已替印太地區帶來「嚴重不確定性」（great uncertainty）的局面。

杜登認為，印太地區「正處於自第二次世界大戰以來充滿最不確定性的時刻。」

杜登強調，隨著中國軍事威脅日益嚴重；因此，澳洲與美國及其盟友，以及其他區域內的伙伴之間的團結，更是前所未有地重要；他指澳洲及其所有伙伴都只願看到和平和穩定，而非任何不確定性局面。

報導提到，美國科學家聯盟（AmericanFederation of Scientists）根據衛星照片，發現中國正在建造多座飛彈發射井；而中國正在進行的是從冷戰期間美國和前蘇聯以來最大規模的飛彈計畫。

美國科學家聯盟於7月26日發表研究報告指出，中國正在甘肅省玉門市附近的一處飛彈基地，興建120座飛彈發射井；此外，在距離玉門市380公里的新疆東部哈密市附近，還有另一處飛彈基地；其中，玉門市附近的飛彈基地工程進度遠遠領先哈密市附近的基地。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）認為，中國的核子武器，看似是為了攻擊用途，而非防禦。

休布瑞吉指出，中國可能有所不知的是，所有限制武器協議和相關措施，其實只會讓中國更加安全；但中國似乎視限制武器的措施是一種牽絆。

休布瑞吉提醒，當初在冷戰期間，美國和前蘇聯也是在很多年之後，才終於達到以限制武器來保障彼此安全的結論。(編輯：韋樞)1100815

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