網球／沒有三巨頭！7784爆冷出局 俄國壞小子力拚奪冠
四大滿貫美網前哨站之一的羅傑斯盃，今(15)日進行男單4強賽，希臘球星「7784」Stefanos Tsitsipas爆冷出局，冠軍戰將由頭號種子俄羅斯「壞小子」Daniil Medvedev對決美國非種子Reilly Opelka。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-15 13:37:57
男子網壇三巨頭現任球王Novak Djokovic、Rafael Nadal和Roger Federer皆因傷缺席本站，由世界排名第2的Medvedev榮膺頭號種子，他一路過關斬將，今日4強僅用54分鐘以兩個6比2淘汰美國非種子John Isner，繼2019年後再次挺進決賽。
另一場4強，剛過23歲的壽星Tsitsipas先盛後衰，最終以7比6、6比7、4比6敗給世界排名第32的Opelka，這是Opelka生涯第1次戰勝世界排名前3的球員，也是他生涯首度闖進大師賽冠軍戰。
Opelka這個月底才要滿23歲，他是本屆男單4強中在ATP1000賽事4強賽經驗最少的球員，此役獲勝後，Opelka也報了去年辛辛那提大師賽8強傷退之仇。
決賽將在明日登場，過去對戰，Medvedev取得3勝1負，前一次交手是在今年法網32強，Medvedev直落三勝出，而Opelka唯一一次贏球是2020年對手家鄉舉辦的聖彼德堡公開賽，當時輸球的Medvedev還氣到當場摔爛球拍洩憤。