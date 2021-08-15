國際疫情仍嚴峻　蔡英文：政府會努力穩住台灣經濟

總統蔡英文及副總統賴清德今（15）日下午分別以錄影方式為「國際同濟會台灣總會第47屆全國年會」致詞。2人皆肯定同濟會不僅配合政府防疫措施，也在國際上協助其他國家對抗疫情，並期盼未來一起繼續努力，為社會注入更多正向的能量。

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蔡英文表示，同濟會是台灣很重要的民間團體，每一位會友都是事業有成、熱心公益的好夥伴。大家常一起走入社會的各個角落捐贈物資，奉獻熱血做愛心，常見到同濟會捐贈的捐血車在為民眾服務。

蔡英文表示，在疫情期間，同濟會的善舉也沒有停下來。她有注意到，會友們捐贈嘉義市體溫計、口罩等物資，來增加防疫能量；還有認購梨山的水蜜桃，協助農民度過難關。「有需要幫助的地方，就可以看到同濟會友的身影。真的非常感謝大家的努力和付出」。

蔡英文表示，現在國內疫情已經受到一定程度的控制，但國際疫情還很嚴峻，大家絕對不能鬆懈，政府會努力地協助大家度過難關，也會努力穩住台灣的經濟，讓各行各業都能夠早日恢復正常運作。

蔡英文說，她要再次感謝同濟會的貢獻，大家從去年就組成「台灣同濟隊」，不僅配合政府防疫措施，也在國際上協助其他國家對抗疫情。今年在疫情挑戰下，也希望跟各位一起努力，讓台灣守住疫情，持續在國際上發光發熱。

賴清德則表示，同濟會是一個「哪裡需要服務，就到哪裡服務」的國際性公益團體，台灣總會在總會長廖敏榮、歷任總會長及各位會友的努力之下，長期投入人力與心力，為社會大眾服務，並且連續好幾年獲得世界年會表揚為「全世界傑出區總會」，真的相當了不起。

賴清德說，他要感謝各位會友們的努力，長期致力於服務兒童、社區與改造世界，讓同濟會不僅成為展現民間力量的表率，也讓世界看到台灣社會的團結與包容。

賴清德表示，同濟會的會友們來自各行各業，善用自身的專業與人脈，投入各項公益活動，這種身體力行的表現，實在讓人欽佩。尤其在疫情期間，仍然澆不熄各位服務的熱忱，像是辦理校園反毒、反暴力活動，增進國中小學童對毒品藥物的認知與防制，並持續幫助弱勢、讓孩童有個健康的成長環境。

賴清德也提到，他還要感謝同濟會在疫情期間，配合地方政府捐贈許多防疫物資，贈送愛心便當，表達對第一線醫護人員的關心，台灣因為有你們暖心的舉動，才能共同度過疫情最為嚴峻的時機。感激之餘，他也說要提醒各位，雖然疫情已大致獲得控制，但仍然不能鬆懈，請大家持續配合政府防疫政策，讓台灣可以早日回歸正常的生活。

賴清德說，期待未來仍然可以看見會友們在社會各個角落活躍服務的身影，繼續協助許多要幫助的人，也希望會友們在參與公益活動的過程中，都能夠感受到踏實和豐收。