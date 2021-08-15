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高端明起第六輪預約　陳時中：首輪很有把握至少60萬劑

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日舉行記者會，針對疫苗施打做出說明（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日舉行記者會，針對疫苗施打做出說明（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-15 14:43:36｜2021-08-15 14:44:06

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，第六批採購Moderna疫苗24.96萬劑，已於臺北時間8月15日凌晨自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。

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指揮中心表示，相會有相關規劃會來進行，除了保留一部分給需要第二劑的，有執登的第一類醫護人員，也準備讓他們進行疫苗混打。

另外，針對第六輪高端疫苗明起預約，目前國內疫苗恐面臨空窗期，對此陳時中也被問及是否會鼓勵民眾改選高端？陳時中表示，還是要看地方政府施打效率，他舉例，新北施打效率高，還是讓地方政府適當安排。

至於針對高端疫苗，陳時中表示，目前已經有35萬劑檢驗封緘完畢，第一批開打先用60萬劑估算，但對於剩下的20多萬劑，陳時中強調，沒有辦法保證，因為檢驗還是有規矩在，但是60萬劑是可以預期的、很有把握的劑數，因為不只一批檢驗中，所以60萬劑是很保守的估計數字。

至於傳出雙北都很擔心疫苗空窗期，是否庫存都已經用完？對此陳時中強調，雙北應該還有一些疫苗，只是預約的部分已經施打完畢，手上應該還有一些，針對其他對象或是打第二劑的，但是都不多。

另外，台北市副市長表示，疫苗短缺讓年輕人跟長者搶打疫苗心結浮上檯面，對此陳時中也回應，年輕跟長者間，就請大家稍微忍耐，壓力大家都有， 要共同承擔，如果有疫苗就盡量往低年齡層施打。

▲8/15本土增2例
▲8/15本土增2例 無人死亡（圖/NOWnews今日新聞製表）
▲8/15本土增2例
▲8/15本土增2例 無人死亡（圖/NOWnews今日新聞製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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