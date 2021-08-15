高端明起第六輪預約　陳時中：首輪很有把握至少60萬劑

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另外，針對第六輪高端疫苗明起預約，目前國內疫苗恐面臨空窗期，對此陳時中也被問及是否會鼓勵民眾改選高端？陳時中表示，還是要看地方政府施打效率，他舉例，新北施打效率高，還是讓地方政府適當安排。
至於針對高端疫苗，陳時中表示，目前已經有35萬劑檢驗封緘完畢，第一批開打先用60萬劑估算，但對於剩下的20多萬劑，陳時中強調，沒有辦法保證，因為檢驗還是有規矩在，但是60萬劑是可以預期的、很有把握的劑數，因為不只一批檢驗中，所以60萬劑是很保守的估計數字。
至於傳出雙北都很擔心疫苗空窗期，是否庫存都已經用完？對此陳時中強調，雙北應該還有一些疫苗，只是預約的部分已經施打完畢，手上應該還有一些，針對其他對象或是打第二劑的，但是都不多。
另外，台北市副市長表示，疫苗短缺讓年輕人跟長者搶打疫苗心結浮上檯面，對此陳時中也回應，年輕跟長者間，就請大家稍微忍耐，壓力大家都有， 要共同承擔，如果有疫苗就盡量往低年齡層施打。
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