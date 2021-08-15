少數政府難發揮　加國總理料將宣布下月提前大選

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過去一年裡，儘管杜魯道在反對派的支持下推出大規模COVID-19援助方案、通過聯邦預算案等，杜魯道仍譴責國會近幾個月來運作失衡，「眾議院的阻撓和毒害程度，真正令人憂慮」。
多數加拿大人滿意杜魯道在因應疫情上的作為，但若競選期間爆發第4波疫情，杜魯道的支持率可能會下跌。
溫尼伯大學（University of Winnipeg）政治學教授馬蒂厄（Felix Mathieu）向法新社表示，對杜魯道來說，「機會只有現在，因為學生將在2週內返回校園，COVID-19病例勢必會攀升」。
他補充表示，杜魯道政府「已經執政18個月，這是少數政府的平均壽命」。
杜魯道2015年執政，2019年雖贏得連任，卻因醜聞影響而未拿下國會多數。
阿巴卡斯數據（Abacus Data）近期民調顯示，自由黨這次很有可能贏得多數，支持率達37%；保守黨（Conservatives）28%；而左傾、目前與自由黨合作的新民主黨（New Democrat Party）則有20%。
若要在9月20日大選贏得多數，自由黨必須在眾議院338席次拿下至少170席，比目前席次再多15席。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100815