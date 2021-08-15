騎乘「鐵馬」圓夢　時速15公里享受梨山美景

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參山處代理處長曹忠猷在海拔2580公尺的天池迎頒發完騎證書給車友，曹忠猷說，今年「自行車旅遊年」參山處推出一系列騎旅活動，雖受到疫情影響延後舉辦，仍不減遊程豐富和車友熱誠。
「2021參山騎旅」，第一天沿途騎訪白冷大甲溪發電廠文物館，前往松鶴部落享用特色餐點與體驗原民文化，晚上下榻有生男湯美名的谷關溫泉區。第二天則搭乘豐原客運865公車前往參山處今年甫完工的觀壩臺，車友在此眺望接近滿庫的德基水庫美景，並換裝開始騎乘前往梨山遊客中心與環山部落，晚上下榻有全臺最高的宮殿式飯店之稱的梨山賓館。
來自新竹遊客許小姐表示，對自己57歲的體力沒有信心，但看到這次活動是全程騎乘電動輔助自行車，便鼓起勇氣報名，一圓和老公騎乘自行車到梨山的夢想。雖然對梨山、福壽山年初才來過並不陌生，但以自行車時速15公里的視角享受高山的風景，更顯得美麗與寧靜。
參山處表示，「梨山果香騎旅」結合農遊及自行車旅遊，參與遊客可暢騎挑戰梨山騎行路線，體驗沿途的自然林蔭，與山林密境道路，結合在地觀光資源，安排部落導覽解說及DIY手作體驗，也能在產地品嚐最新鮮瀨戶內水蜜桃、蜜李、津輕蘋果，是兼具樂活與挑戰的騎旅行程。
後續將推出北進梨山（9/10、10/7出發）及中進梨山（11/5出發）的三天兩夜挑戰騎旅、獅頭山小鎮騎旅（10/30）、八卦山二林水農遊單車行（11/20）與八卦山自行車嘉年華（11/27）等活動，結合不同地區的產業故事與特色美景，透過自行車騎乘推廣綠色旅遊。