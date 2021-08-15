又傳飆罵文官！蘇貞昌會議反問這一句 下屬疑遭拔官調職
行政院日前對交通死亡事故統計數量多為高齡者開檢討會，道路交通安全督導委員會秘書謝銘鴻在會上報告指出，高齡者的死傷佔比偏高，主因為國內高齡人口增加，不料卻在提及改善方案時，行政院長蘇貞昌突動怒，反問「高齡者是加害人還是被害人」並喊出「我也是高齡者」，會後一週內，謝銘鴻就被轉調到交通部督導公關室。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-15 15:46:22
行政院近日研擬推出五倍券，希冀能振興國內經濟，但相關規定與作為引發外界討論，不過現又傳出院長蘇貞昌在道安會檢討會上，飆罵官員，過去也都曾有揚言要把對方「拔掉」的紀錄。
綜合媒體報導，這次動怒的起因是因去年國內交通事故發生後30天死亡人數有3000人，有將近一半的死者是65歲以上高齡者，道安會秘書謝銘鴻在報告此事時，疑似因觸及「高齡者」讓蘇貞昌不滿，反問「高齡者是加害人還是被害人」，並在謝銘鴻要提出改善方案的時候，怒回「我也是高齡者」。
不料事情還沒落幕，檢討會後還不到一週，謝銘鴻就從道安會轉調至交通部督導公關室，以及一連串的人事調整，不過交通部長王國材僅表示這是人事輪調以增強各部會的功能。