想搶七夕活動獎金！她被男友「P圖成女優」　網1奇招反制

情侶愛情長跑多年總會有疲倦的時候，但要走到分手這一步往往是因為某件個性不合或價值觀的不同引發的爭執，昨（14）日是一年一度的七夕情人節，有名女網友本該與另一半開心過節卻因為男方為了參加七夕的線上活動拿獎金大吵一架，完整經歷曝光後更引發大票網友熱議。

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這名女網友在《Dcard》發文提到自己和男友在七夕情人節大吵了一架，男友告訴她有一項線上情人節活動，只要成功搶進前三名就可以拿到獎金，同時還腦洞大開的表示自己打算將原PO的臉P圖到身材姣好的女優火辣照片上，還開心強調兩人這樣做一定會得名。

但這些行為卻讓原PO有些惱火，她無奈表示男友不斷強調原PO平胸已經讓她有些不滿，「最後還想把我的臉p在女優上面？我真的氣到不知道說甚麼......最扯的是他到現在依然不覺得這樣哪裡有問題，今天還興奮的問我黑人的眼睛上P上愛心的話可以嗎？」

▲女網友無奈表示另一半完全不懂尊重。（圖／翻攝自Dcard）

文末她也提到自己最後氣到跟男友說，如果真的這樣去投稿會直接分手，「想解鎖情人節分手成就歡迎嘗試！難怪七夕要在農曆七月，真的是活見鬼」。完整經歷曝光後也掀起不少網友熱議，其中就有不少網友也認為男方的玩笑有些過分「白目跟搞笑一線之隔」、「如果只是平常開玩笑P圖我覺得就算了，當是彼此笑笑就好，但要拿去參加比賽，公諸於眾我覺得不行。無聊當有趣」、「就單純把男生互相講幹話的等級，直接套用在女友身上」。

但也有網友建議她見招拆招，用相同的詼諧方式化解尷尬「那你就把他的身體P上吳亦凡的臉，反正都一樣」、「你不會把他p在天線寶寶上哦！五個黑人那個也行啊」、「如果是我會採取互相傷害的策略，把男友的臉p在女優上面拿去投稿，先下手為強」。（編輯：楊智傑）