接任正國會智庫執行長　高志鵬操盤2022

民進黨內派系正國會多位立委，近來頻針對政府紓困與振興政策提出不同主張，引發各界關注。據了解，正國會立委頻發聲明與召開聯合記者會，皆是與該派系智庫「正策中心」討論的共識，而提出聯合作戰對策的，正是近來才接任智庫執行長的前立委高志鵬，其任務也包含操盤正國會在2022年大選的整體布局；不過高志鵬受訪時則相當低調，僅表示自己就是關心、看看，

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正國會立委近來頻針對紓困與振興政策，藉由聯合聲明或召開聯合記者會方式，提出不同於政府的論述，更是最早提出別讓民眾拿現金換五倍券的主張，獲得廣大迴響。正國會人士透露，召集此事的正是接任正國會智庫「正策中心」執行長不久的高志鵬。

該人士表示，高志鵬過去就是資深立委，除對政策嫻熟，也對宣揚主張的方式相當有一套，擔任智庫的總舵手，確實相當適合，從事後來看，這些記者會與聯合聲明可說個個到位。而高的人緣好，這在選舉中更是很大的優勢，朋友多的高志鵬操盤選舉，樂觀其成。

該人士也說，各委員之間，還有與智庫、高志鵬，甚至是正國會大當家、前交通部長林佳龍都有良好且密切的聯繫管道，派系每周也有例行的政策會議，即使是疫情期間，也都持續以線上方式進行。大家在不同委員會中，關注不同議題，在會議中拿出來討論，良好的橫向聯繫促成近來的記者會與聲明稿，「這就是派系1+1大於2最好的展現吧」。

由於派系打團體戰，聲勢浩大，被外界解讀為劍指行政院長蘇貞昌及2022選舉，知情人士則表示，高志鵬目前正持續針對2022年選舉規劃，也持續走訪各地拜訪各界，但都還停留在初步的發想階段，仍要視黨中央成立選戰工作小組後再做進一步安排。

另林佳龍卸下交通部長後，近期也陸續展開關懷之旅，近林人士表示，除了針對太魯閣號罹難者家屬，亦或生還乘客的慰問之外，到了各縣市也會與當地的基層組織碰面，也會藉此整合正國會在各地的力量，搭配高志鵬，持續替正國會在2022選戰中鋪路。