接任正國會智庫執行長　高志鵬操盤2022

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該人士表示，高志鵬過去就是資深立委，除對政策嫻熟，也對宣揚主張的方式相當有一套，擔任智庫的總舵手，確實相當適合，從事後來看，這些記者會與聯合聲明可說個個到位。而高的人緣好，這在選舉中更是很大的優勢，朋友多的高志鵬操盤選舉，樂觀其成。
該人士也說，各委員之間，還有與智庫、高志鵬，甚至是正國會大當家、前交通部長林佳龍都有良好且密切的聯繫管道，派系每周也有例行的政策會議，即使是疫情期間，也都持續以線上方式進行。大家在不同委員會中，關注不同議題，在會議中拿出來討論，良好的橫向聯繫促成近來的記者會與聲明稿，「這就是派系1+1大於2最好的展現吧」。
由於派系打團體戰，聲勢浩大，被外界解讀為劍指行政院長蘇貞昌及2022選舉，知情人士則表示，高志鵬目前正持續針對2022年選舉規劃，也持續走訪各地拜訪各界，但都還停留在初步的發想階段，仍要視黨中央成立選戰工作小組後再做進一步安排。
另林佳龍卸下交通部長後，近期也陸續展開關懷之旅，近林人士表示，除了針對太魯閣號罹難者家屬，亦或生還乘客的慰問之外，到了各縣市也會與當地的基層組織碰面，也會藉此整合正國會在各地的力量，搭配高志鵬，持續替正國會在2022選戰中鋪路。
高志鵬接受《NOWnews今日新聞》記者訪問時則相當低調，他表示，自己就是關心、看看，有需要的時候打打工、跑跑腿，沒有掛職務，「part-time的，沒有這麼厲害啦」。