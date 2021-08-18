仍掛念太魯閣號傷亡　林佳龍攻新北市長再等等

疫情趨緩，民進黨內正國會系統的多位立委，數次召開聯合記者會或發表聯合聲明，呼籲政府應針對紓困與振興有進一步具體作為，大動作引發黨內各派系討論；另4月因台鐵太魯閣翻車意外後離任的前交通部長林佳龍，近來除因科技防疫議題頗有聲量，更重回幕前登上前總統陳水扁的廣播節目。一連串動作都讓各界關注，是否代表正國會大當家林佳龍即將強勢回歸。知情人士透露，目前林佳龍有不少公益活動邀約，也將啟動關懷之旅，「但要說下一步，真的還太早」；綠營人士則分析，現階段即使疫情趨緩，但民進黨中央才剛啟動選舉相關討論，沒有公職的林佳龍是枚活棋，挑戰新北市長侯友宜並非空穴來風，不過目前仍暫時不會有太大動作。

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近來疫情較5月本土疫情爆發時穩定許多，各界無不希望政府針對紓困與振興有進一步的投入。包含陳亭妃、蔡適應、黃秀芳、莊競程、余天、陳秀寳、吳琪銘、陳歐珀等正國會立委，近來頻頻召開記者會，無論是呼籲振興券別再拿現金換、發予社會新鮮人尋職津貼、減免運輸業牌照稅等聲明，皆引起不小討論，外界好奇，是否是正國會大當家林佳龍展現政治實力的第一步。

據了解，正國會去年籌組「正策中心」，持續針對政策做研究與論述，並結合派系立委辦公室，召開記者會或發表聯合聲明。正國會人士透露，林佳龍擔任過新聞局長、台中市長與交通部長等，中央地方歷練相當完整，時常給予智庫與委員不少政策上的建議，尤其是與他過去推動的政策相關部分，例如旅宿業的紓困，剛卸任交通部長的林，就多所著墨，幫助很大。

▲隨著疫情趨緩，林佳龍是否參選新北市長的討論再次浮上檯面。（圖／資料照）

知情人士則表示，林佳龍這陣子除了多所著墨科技防疫相關議題外，最掛心的還是太魯閣號事件的後續，不少太魯閣號家屬仍有陳情，例如補償金部分，林即使卸下公職，仍很努力協助。

近來林佳龍維持一周發數篇臉書，與眾人分享工作概況及心情等，文章底下有相當多留言談及組閣、出戰2022甚至2024等，該人士強調，「在林佳龍自己心中仍有牽掛的時候，想什麼怎麼樣復出，真的都太遠了」，更何況是2022、2024之前，還有個很重要的公投。

該人士也表示，林接下來將會啟動關懷之旅，除了太魯閣號的傷者與罹難者家屬以外，也會藉走訪各地的機會，聽基層的聲音，「他現在沒有公職身分，是一個最好的時機」。

綠營人士則分析，現階段疫情趨緩，但民進黨中央才剛要啟動2022相關討論，沒有任何一個派系會貿然輕舉妄動；而林佳龍參選新北市長一事，其實並非空穴來風，在太魯閣號事件之前就多所討論，且立法院長游錫堃曾參選過新北市長，正國會在新北基層有一定基礎，林自己在交通部長任內也相當關注新北發展。

該人士表示，林佳龍接受陳水扁專訪，可視為復出的第一步，接下來應會漸漸有行程，其子弟兵、前台中市新聞局長卓冠廷傳出有意選新北市議員，也可以說是林佳龍嫡系進攻新北的起手式。