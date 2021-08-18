仍掛念太魯閣號傷亡　林佳龍攻新北市長再等等

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，正國會去年籌組「正策中心」，持續針對政策做研究與論述，並結合派系立委辦公室，召開記者會或發表聯合聲明。正國會人士透露，林佳龍擔任過新聞局長、台中市長與交通部長等，中央地方歷練相當完整，時常給予智庫與委員不少政策上的建議，尤其是與他過去推動的政策相關部分，例如旅宿業的紓困，剛卸任交通部長的林，就多所著墨，幫助很大。
知情人士則表示，林佳龍這陣子除了多所著墨科技防疫相關議題外，最掛心的還是太魯閣號事件的後續，不少太魯閣號家屬仍有陳情，例如補償金部分，林即使卸下公職，仍很努力協助。
近來林佳龍維持一周發數篇臉書，與眾人分享工作概況及心情等，文章底下有相當多留言談及組閣、出戰2022甚至2024等，該人士強調，「在林佳龍自己心中仍有牽掛的時候，想什麼怎麼樣復出，真的都太遠了」，更何況是2022、2024之前，還有個很重要的公投。
該人士也表示，林接下來將會啟動關懷之旅，除了太魯閣號的傷者與罹難者家屬以外，也會藉走訪各地的機會，聽基層的聲音，「他現在沒有公職身分，是一個最好的時機」。
綠營人士則分析，現階段疫情趨緩，但民進黨中央才剛要啟動2022相關討論，沒有任何一個派系會貿然輕舉妄動；而林佳龍參選新北市長一事，其實並非空穴來風，在太魯閣號事件之前就多所討論，且立法院長游錫堃曾參選過新北市長，正國會在新北基層有一定基礎，林自己在交通部長任內也相當關注新北發展。
該人士表示，林佳龍接受陳水扁專訪，可視為復出的第一步，接下來應會漸漸有行程，其子弟兵、前台中市新聞局長卓冠廷傳出有意選新北市議員，也可以說是林佳龍嫡系進攻新北的起手式。