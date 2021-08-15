剛停車「雷達卻狂響」！他下車見一幕跪了：超越三寶境界
許多大賣場內都設有停車場，民眾為了方便裝載戰利品，到賣場採購時都會開車。不過，就有網友抱怨，他在賣場停車時，才剛倒車進停車格，倒車雷達卻不斷發出警示聲，於是他只好下車查看，沒想到眼前的一幕，讓他相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 16:53:10
原PO在《PTT》表示，他日前開車去逛賣場，停車時遇到奇怪的狀況，他才剛倒車進停車格，車頭還凸出一大截，倒車雷達卻不斷發出警示聲，提醒快撞到後方的車子，這讓他感到十分困惑，因為還有很大的倒車空間，於是他只好下車查看狀況。
怎料，原PO去被眼前的一幕驚呆，因為後方的車子竟「橫跨前後」兩個車格，且每個停車格都有設置輪檔，提醒駕駛碰到就該停了，結果後方的車子竟直接輾過去，硬生生佔了兩個停車格，「停兩個停車格還不是停左右兩位，而是停前後兩位，超越三寶的境界」。
貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「要停成這樣也是不簡單耶」、「真的是奇景」、「厲害了我的天」、「能停成這樣真不簡單…」、「他是油門硬踩衝過去的嗎」、「原本想說什麼...想想就算了」、「忍不住笑出聲來XD」、「你停進去之前都沒發現，也是蠻荒唐的」、「駕照用雞腿考的？太鬧了吧」、「笑死有輪擋還硬碾過去」。（編輯：許智超）