印尼總統要求降低核酸檢測費　盼提高檢驗人數

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根據「用數據看世界」（Our World in Data）網站至8月12日統計各國的每天檢測量，印尼每100萬人檢測477例，排行末段班，在亞洲國家中僅高於菲律賓的475、尼泊爾357、孟加拉264、巴基斯坦258，緬甸的232，印度則是1233例。
印尼的PCR收費一直被認為是有COVID-19疑似症狀或有接觸史的民眾不願檢測的原因之一，檢測量低也引發官方疫情統計是否反應實情的質疑。
印尼雅加達等爪哇島大城近期試行解封，到購物中心逛街的民眾須出示接種疫苗證明。印尼貿易部長盧特菲（Muhammad Lutfi）曾說，如果是因健康因素而無法打疫苗者，逛購物中心前必須做PCR。他的發言再引發各界抨擊PCR收費過高。
印尼羅盤報（Kompas）報導，世界衛生組織（WHO）前東南亞區主任詹德拉（Tjandra Yoga Aditama）日前指出，印尼PCR收費比印度高許多，2020年9月，他從新德里搭機返回印尼，在新德里花2400盧比做PCR，大約是印尼盾48萬（約新台幣929元），印尼當時做PCR的價格是印尼盾100萬（約新台幣1937元）。
詹德拉指出，新德里繼2020年11月調降PCR價格後，近期第3度降低PCR收費為500盧比，大約是10萬印尼盾（約新台幣193元）。他也指出，印度不超過24小時就能知道PCR檢測結果，檢測結果直接回報管理中央疫情資訊的印度醫學研究委員會（Indian Council ofMedical Research），可避免延遲通報的問題。
印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）日前才表示，印尼現行的PCR收費政策是經過與相關單位仔細討論才定案的，並非衛生部逕行決定。不過，今天佐科威就指示衛生部重擬規定，調降PCR收費上限，讓檢測量能夠提高。（編輯：林憬屏）1100815