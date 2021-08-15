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江啟臣列民進黨3缺失：陳時中必須立即下台負責

▲江啟臣列民進黨3缺失：陳時中必須立即下台負責 （圖／新頭殼）
▲江啟臣列民進黨3缺失：陳時中必須立即下台負責 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-08-15 23:02:24

衛福部長陳時中先前表示「3＋11不是破口，對社區沒有影響」，引發熱議。對此，國民黨黨主席江啟臣今(15)在臉書上發文，表示「3＋11就是破口！如果3＋11不是破口，那陳時中自己本身就是最大的防疫破口。」他還烙下狠話「陳時中必須下台，而且是立即下台負責！」

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江啟臣指出，「從四月底到現在，全台灣因為一個錯誤的「3＋11」政策，有超過一萬五千人染疫、821人死亡，民眾依舊膽戰心驚的過每一天生活。經過3個月疫調，我們看不見任何人為此下台負責，反而聽見一個不要臉的答案，就是陳時中不只找不到源頭，還敢大言不慚的說，3＋11不是破口，沒有所謂3 11破口。」他鄭重的表示「3＋11就是破口！如果3＋11不是破口，那陳時中自己本身就是最大的防疫破口。」

他進一步列出了執政黨的三項缺失：

第一點、防疫沒有超前部署

早在去年，國民黨就提出疫苗採購不足的警訊，但是陳時中卻一直告訴我們疫苗足夠，無視於這些警訊。甚至譏諷世界怎麼跟得上台灣，但疫情爆發之後，我們才發現不只疫苗採購徹頭徹尾不足、快篩量能不足、PCR檢測量能不足，緊急防疫資源要什麼幾乎沒什麼。

第二點、阻擋疫苗採購猛如虎，催討疫苗像隻病貓
無論是去年的採購疫苗爭議，到疫情爆發後民間團體、在野黨協助自發採購疫苗，政府卻是重重關卡、百般阻撓，把防疫當政治、把人命當數字。
反觀南韓政府呢？人家卯起來催討疫苗，組團赴美要疫苗，我們卻只能坐等乾著急。

第三點、政府極力迴避各界對高端疫苗的授權監督
衛福部以不正當程序通過高端疫苗的緊急授權，審查中處處可見缺失漏洞，甚至有圖利之嫌，卻堅持授權讓民眾來施打，把民眾當白老鼠。面對國會各項監督拖拖拉拉，回應中又獨缺獨漏高端疫苗的資料，面對媒體提問，陳時中相譏記者是不健康的態度。
江啟臣表示，在去年因人民的自律，獲得一年的喘息時間。但「卻因為指揮官的驕傲自滿，白白浪費一年的寶貴時間。難道我們還要繼續放任這樣的防疫指揮官，放任防疫破口指揮防疫嗎？」

江啟臣指出，「明天一早，行政院將召集民進黨立委開會，這是一個拒絕朝野溝通的密室協商，不曉得會不會出賣人民的權益。我在此要嚴正的呼籲行政院長蘇貞昌，有種就開大門走大路，順應民意再轉個彎 。」

最後，江啟臣嚴正表示，國民黨絕不接受「密室協商」，出賣人民權益、強迫人民接受錯誤的決定。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

江啟臣臉書貼文。 圖：翻攝自江啟臣臉書
江啟臣臉書貼文。 圖：翻攝自江啟臣臉書

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