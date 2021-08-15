江啟臣列民進黨3缺失：陳時中必須立即下台負責

我是廣告 請繼續往下閱讀
他進一步列出了執政黨的三項缺失：
第一點、防疫沒有超前部署
早在去年，國民黨就提出疫苗採購不足的警訊，但是陳時中卻一直告訴我們疫苗足夠，無視於這些警訊。甚至譏諷世界怎麼跟得上台灣，但疫情爆發之後，我們才發現不只疫苗採購徹頭徹尾不足、快篩量能不足、PCR檢測量能不足，緊急防疫資源要什麼幾乎沒什麼。
第二點、阻擋疫苗採購猛如虎，催討疫苗像隻病貓
無論是去年的採購疫苗爭議，到疫情爆發後民間團體、在野黨協助自發採購疫苗，政府卻是重重關卡、百般阻撓，把防疫當政治、把人命當數字。
反觀南韓政府呢？人家卯起來催討疫苗，組團赴美要疫苗，我們卻只能坐等乾著急。
第三點、政府極力迴避各界對高端疫苗的授權監督
衛福部以不正當程序通過高端疫苗的緊急授權，審查中處處可見缺失漏洞，甚至有圖利之嫌，卻堅持授權讓民眾來施打，把民眾當白老鼠。面對國會各項監督拖拖拉拉，回應中又獨缺獨漏高端疫苗的資料，面對媒體提問，陳時中相譏記者是不健康的態度。
江啟臣表示，在去年因人民的自律，獲得一年的喘息時間。但「卻因為指揮官的驕傲自滿，白白浪費一年的寶貴時間。難道我們還要繼續放任這樣的防疫指揮官，放任防疫破口指揮防疫嗎？」
江啟臣指出，「明天一早，行政院將召集民進黨立委開會，這是一個拒絕朝野溝通的密室協商，不曉得會不會出賣人民的權益。我在此要嚴正的呼籲行政院長蘇貞昌，有種就開大門走大路，順應民意再轉個彎 。」
最後，江啟臣嚴正表示，國民黨絕不接受「密室協商」，出賣人民權益、強迫人民接受錯誤的決定。
新聞來源為Newtalk 新頭殼