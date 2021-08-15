存160萬想投資！他意外揭「超狂背景」 網愣：有夠勝利
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日，就有網友分享，他目前有160萬元左右的存款，雖然沒什麼物質欲望，但還是想學習投資，因此發文尋求建議，也意外透露自己的背景，貼文一出，網友紛紛驚呼「這什麼超級開局 ！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 19:52:38
原PO在《Dcard》表示，他是一名21歲的大三生，由於大家族的緣故，所以小時候每年的紅包都是十幾萬，爸媽也都幫他存在銀行裡，經過長年的累積，再加上自己打工的薪水，目前已經有160萬元左右的存款，雖然他沒有什麼物質欲，但還是想學習投資。
原PO也透露，自己目前不打算買房，因為等出社會後，家人就會將台中市區約40坪的房子過戶給他，另外還有一輛汽車可以代步，因此好奇問「請問目前該做什麼投資比較好？有沒有什麼好建議？」
貼文曝光後，網友都注意到原PO的背景，紛紛留言回應，「有夠勝利組…」、「這什麼超級開局，我的紅包都被『媽媽幫你存』的魔法吃了」、「過年紅包都十幾萬這太扯了啦」、「羨慕，我從來沒拿過紅包，好想拿一次」、「請問你們大家族還有缺一個弟弟嗎？」、「笑死不用投資了啦，都不用努力了，還投資幹嘛」、「開局直接滿裝，傻眼」。
另外，也有不少人建議，「留個10萬元緊急用，剩下All in金融股吧」、「我覺得手錶是一個不錯的投資，買兌款是穩賺不賠」、「直接買以太幣，3000美金附近都可以買，放到年底就翻倍了」。最後提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：許智超）