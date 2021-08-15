緬甸台商包機返抵台灣！外交部：79名僑民入住集中檢疫所
國際新冠肺炎疫情嚴峻，外交部今（15）日表示，由緬甸台商總會安排載運台商僑民返國的包機，已在下午15時17分平安降落桃園國際機場，機上共有有79名台商及持有我國居留證的外國人士，後續將依據我國現行防疫規定進行集中檢疫。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-15 20:09:58
緬甸新冠肺炎疫情持續嚴峻，有關緬甸台商安排搭乘包機返國事，外交部指出，這班包機的旅客抵台後，將依據我國現行防疫規定至集中檢疫所進行14天檢疫。
外交部說明，我國目前將緬甸列為「重點高風險國家」，我國國籍航空暫時停飛台灣至緬甸航線。由於當地台商僑民無法順利返台，因此緬甸台商總會向我國駐緬甸代表處洽請協助安排包機事宜。在緬甸台商總會、我國中央流行疫情指揮中心、交通部、衛生福利部以及外交部與駐緬甸代表處連日密集的溝通與通力合作下，終於成功促成這班由緬甸國際航空公司（Myanmar Airways International, MAI）飛航的包機，順利搭載台商僑民返國。
外交部表示，旅居緬甸的台商僑民是我國推動新南向政策的重要後盾，在緬甸長期經營累積的成果，也是促成台緬各項交流及合作的動力。外交部將會持續注意緬甸疫情發展，並與緬甸台商總會與當地僑民保持密切聯繫，以便隨時提供相關協助。