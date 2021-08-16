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日本閣員參拜靖國神社　中國強烈不滿提交涉

▲今天是第二次世界大戰結束76週年，日本前幾日與今天已有共計5名內閣閣員赴靖國神社參拜。中國外交部發言人華春瑩今天說，中方已向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。（圖／翻攝自維基百科）
▲今天是第二次世界大戰結束76週年，日本前幾日與今天已有共計5名內閣閣員赴靖國神社參拜。中國外交部發言人華春瑩今天說，中方已向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。（圖／翻攝自維基百科）

中央社

2021-08-16 08:38:48

（中央社台北15日電）今天是第二次世界大戰結束76週年，日本前幾日與今天已有共計5名內閣閣員赴靖國神社參拜。中國外交部發言人華春瑩今天說，中方已向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。

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日本放送協會（NHK）報導，菅義偉內閣的文部科學大臣萩生田光一、環境大臣小泉進次郎，及世界博覽會擔當大臣井上信治3人，上午前往靖國神社參拜。

這是日本連續兩年有現任閣員在二次大戰結束紀念日當天參拜靖國神社。今年到目前為止，包括13日參拜的閣員在內已有5人。

中國外交部網站今天刊登華春瑩針對此議題的「答記者問」。

華春瑩強調，今天是日本戰敗並宣布無條件投降76週年紀念日，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉14名二戰甲級戰犯。

她說，日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，是對歷史正義的褻瀆，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害，再次反映出日方對待自身侵略歷史的錯誤態度。

她表示，中方已透過外交管道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底和軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

日本新聞網報導，首相菅義偉本人今天未親赴靖國神社參拜，而是透過代理人供奉「玉串料」（祭祀費）。相關人士表示，菅義偉是以「自民黨總裁」名義自費供奉玉串料。

據報導，萩生田上午結束參拜受訪說，對在大戰期間犧牲寶貴生命的先人亡魂，誠摯獻上哀悼之意，再次立誓邁向永久和平。

記者詢問現任閣員參拜將招致中國及韓國強烈反彈，萩生田說，抱持崇敬之意參拜為自己國家犧牲寶貴生命的先人們，是很自然的事，應該能夠獲得理解。（編輯：張淑伶）1100815

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