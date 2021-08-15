男不當軍人「錄取台積電想轉職」！過來人真心勸：會後悔
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的！不過，就有一名網友本是位軍人，近日面試台積電時意外錄取，讓他內心有了離開軍中的想法，但遲遲下不了決定，因此好奇詢問大家「該不該去台積電？」對此，就引來過來人分享看法。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 22:32:31｜2021-08-15 23:16:30
原PO於《Dcard》上表示，最近錄取了台積電設備副工程師的職位，但他透露目前職業是軍人，「在軍中是在修飛機很穩定而且升遷也很順利，週休二日見紅休」。他認為「台積電不用講薪水多很多，不用做雜事但假少一直在工作；軍人薪水目前有4萬，之後會再往上升至少有五萬，但一堆煩人的瑣事加班又沒錢，可是假很多」。面對兩者差異，就讓他十分猶豫未來去路，因此發文詢問「請問各位大大會如何選擇呢」。
問題一曝光，不少人建議他留下來，「職業軍人退了就回不去，台積電你沒辦法保證做多久喔」、「聽我一句，如果你要買房，好好利用軍人身份去申請房貸，好過利率又漂亮！還有台積也是要做雜事的，而且是很多雜事」、「軍人才是正確選擇，週休二日才是王道」、「建議士官慢慢升吧！最重要的其實是你有沒有喜歡修飛機吧！我相信沒人喜歡設備工程師的工作，錢真的只是一個因素」、
甚至有過來人急勸，「目前正在你所說的所有條件上班，我給你真心建議不要來…」、「蠻多直接軍人退出之後，沒多久就後悔了。我身邊的人就有！直接軍人一個月4-5萬，吃住軍中不用天天煩惱，服裝大部分也是軍中，假期也多，如果真要從軍中退出，要考慮清楚！」、「我剛離開台積三個月，奉勸你，在軍中當職業軍人就好吧」。
但亦有網友抱持不同看法，直言「去待待看啊！你都做過職軍了，比很多剛畢業的爛草莓耐操多了吧？就算做的很累，還是有很多錢錢拿，不行就離職而已，如果能適應那就恭喜你，買車買房不用愁」、「你連去看都不願意去看，去嘗試一下損失啥？ 難道就一輩子當軍人？」（編輯：陳雅雲）